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    Думки вголос

    Путін підтвердив, що «сталінізм» був джерелом війни

    Російський лідер, на жаль, дуже точно копіює найгірших представників людства - Путін підтвердив, що «сталінізм» був джерелом війни
    Російський лідер, на жаль, дуже точно копіює найгірших представників людства
    фото з відкритих джерел

    Очільник Кремля смертельно ображений на Європу ще з 2009 року

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    В 2009 году Европарламент принял резолюцию о том, что в объединенной Европе недопустима героизация нацизма и сталинизма, поскольку они ответственны за развязывание Второй мировой войны (резолюция к 70-летию пакта Молотова-Риббентропа).

    Путин смертельно обиделся. Эта резолюция сыграла едва ли не такую же роль в эволюции путинизма, как первый украинский Майдан. Пакт Молотова-Риббентропа был подписан в августе 1939 года, а в ноябре 1939 Сталин напал на Финляндию (и СССР был исключен из Лиги Наций как страна-агрессор).

    Кремлевская пропаганда колотилась вокруг этой резолюции Европарламента, были написаны тонны текстов, наполненных «праведным возмущением»: мол, как же можно сравнивать (Гитлера и Сталина), как же мы оскорблены этой резолюцией (как народ-победитель), мы же вас, гадов, освободили от фашистского ига, а вы – неблагодарные потомки и т.д. и т.п.

    Вокруг этой темы возникла гигантская «политическая индустрия» в Москве – комиссия по фальсификации истории, Военно-историческое общество, фонд «Историческая память», на ней быстро взошли карьеры казенных историков-пропагандистов, произошла «ресталинизация» официального политического и исторического дискурса.

    И кончилось это тем, что Кремль сначала напал на Украину (2014) в формате «присоединения Прибалтики», а затем повторно напал на нее уже в формате «советско-финской войны» (2022)

    Таким образом, Путин блистательно подтвердил, что «сталинизм» являлся источником войны в Европе, а попытка его реабилитации с неизбежностью приводит к повторению сталинистских практик внешней и внутренней политики.

    То есть он подтвердил базовую идею юбилейной резолюции 2009 года: объединенная Европа должна четко стоять на том, что гитлеризм и сталинизм, это две кровавые идеологии, и каждый школьник должен твердо знать, что Европа стоит на их последовательном отвержении, поскольку они угрожают «миру европейских народов».

    Путин косплеит нападение на Финляндию, в ответ Финляндия через 83 года после сталинской агрессии, вступает в европейский оборонительный союз, отказываясь от нейтралитета...

    (Поэтому – дорогие дети! – помните, что там, где начинают говорить о сталинизме, что «не все так однозначно», там вы вскоре окажетесь ответственными за агрессию, геноцид и развязывание мировой бойни. О чем вам педагогически и напоминает европейская резолюция 2009 года).

    Джерело: блог Олександра Морозова

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    Теги: росія окупанти геноцид пропаганда війна путін Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Путін підтвердив, що «сталінізм» був джерелом війни