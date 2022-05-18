Росія нападе на Фінляндію, якщо та стане членом НАТО: заява МЗС

Речниця МЗС Росії Захарова прямо пригрозила Фінляндії військовою відповіддю на вступ цієї країни до НАТО

Російська влада прямо заявила про сюрприз, який вона готує Фінляндії

На вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу Росія відреагує військовими діями. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

За словами Захарової, відповідь Росії на розширення юрисдикції НАТО на територію Фінляндії стане «сюрпризом» для цієї країни.

Щодо конкретного формату відповіді, речниця російського МЗС заявила, що це будуть військові заходи.

«Це до нашого оборонного відомства. Рішення прийматиметься з урахуванням всього комплексу факторів та особливостей […]. Виходячи з усіх цих параметрів, прийматиметься рішення, але воно насамперед за військовими», – зазначила Марія Захарова.

Нагадаємо, що 18 травня Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Процес вступу, який, як очікується, займе всього кілька тижнів. Тепер заявки країн має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

Зазначимо, що увесь час підготовки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Росія погрожувала цим країнам розгорнути ядерну зброю біля їхніх кордонів. Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков заявляв, що РФ не буде «просто миритися» із вступом Швеції та Фінляндії до Альянсу, а МЗС заявляло про кроки у відповідь «як військово-технічного, так і іншого характеру».

Втім, сьогодні ж, 18 травня, сам очільник МЗС Росії Сергій Лавров зробив іншу заяву – мовляв, вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу нічого принципово не змінить.