Бабця в шоці. Як Ганна Іванівна з Харкова стала новим кумиром росіян

Путінські пропагандисти використали цю історію на міжнародному рівні

Котрий тиждень поспіль російська пропаганда носиться з відео, на якому бабця із червоним прапором зустрічає українських військових. Люди зі зброєю видають старенькій торбу продуктів, натомість комуняцький стяг називають ганчіркою і топчуть. Бабця після цього гордо відмовляється від харчів і намагалася забрати прапор.

Відео стало вірусним і пішло гуляти мережею, як «черговий доказ злочинів київського фашистського режиму» проти мирного населення.

Із бабці росіяни зробили «правильну українку», яка не стелиться під «фашистський режим», а з відео – доказ того, що нашу країну треба таки «доденацифіковувати».

«Главком» розповідає, звідки взялось це відео, як Росія його використала і ще використовуватиме.

Російська пропаганда намагається зробити зі старенької новий символ «русского міра» (Фото: КП в Мурманську)

Звідки ноги ростуть?

Відео бабці із червоним прапором опублікували на початку квітня десятки користувачів у Youtube, Telegram, Facebook. Звичайно ж не упустив цю історію жоден російський пропагандистський телеканал. Загалом – мільйони переглядів.

Але яке ж у цього відео першоджерело? Попри те, що відео дійсно зробили українські військові, ролик отримав популярність завдяки розміщенню на закордонних пабліках. Усі, хто його у себе розмістив і посилаються на джерело, вказують на Youtube-канал Tom. Його, судячи з опису, веде людина, що має причетність до виробництва фільмів і відеороликів. Відео з бабцею та субтитрами англійською з’явилося на цьому каналі три тижні тому.

Канал Tom створено 7 грудня 2006 року, він має всього 22 тис. підписників і загалом близько 2,7 млн переглядів. Більшість переглядів зібрали відеосюжети західних медіа про російсько-українську війну. Вони подані у вигідному російській пропаганді ключі: мовляв, у війні винна сама Україна, «Азов» підпалює будинки у Маріуполі», «українську армію ненавидить місцеве населення» тощо.

У ролику стара вийшла з червоним прапором зустрічати людей у військовій формі, бо, вочевидь, сприйняла їх за «російських визволителів». Поки люди у військовій формі розмовляли з дідом і просили його сказати на камеру «слава Путіну» (той так і не сказав), головна героїня з’явилася перед ними із червоним прапором. Що цікаво – складається враження, що до цього військові і бабця вже спілкувалися, бо один з них каже діду: «Только что же ваша жена говорила…». Бабця із прапором підходить ближче, військовий просить її розгорнути його і називає ганчірочкою. Питає, чи вони на них чекали. «Конечно, и молились и за Путина, и за людей», – бадьоро відповідає бабця. Вся розмова відбувається російською. Потім військовий дає їй торбу з харчами, забирає прапор, кидає на землю і стає на нього. Зауважимо, що у поведінці українського військового немає нічого ганебного: він забрав заборонену законом комуністичну символіку. Проте ніяк не карав порушників, а запропонував їм їжу, спілкувався мовою, за яку, за версією Кремля, начебто переслідують в Україні, ввічливо провів роз’яснювальну роботу.

Заскочена таким розвитком подій бабця віддає харчі назад і вимагає повернути прапор, за який «воювали її батьки», але військовий забирає його з собою. І пояснює: війська Путіна напали на Україну, тому не варто на нього молитися.

У більш повних версіях цього відео між його учасниками також відбувається розмова, під час якої людина у військовій формі каже, що він був росіянином за паспортом, вісім років пропрацював у РФ, але у Росії немає нічого хорошого. Також з відео дізнаємося від дідуся, що бабусю звати Ганна.

Автор каналу Tom в описі під відео зазначає, що не може підтвердити справжність і взагалі йому не відомі ніякі подробиці. Тобто не він його зробив.

То де ж знімали «вікопомне» відео? Російські пропагандистські ресурси губляться. Одні кажуть, що це Дмитрівка на Харківщині (хоча в області сіл і селищ з такою назвою аж чотири), інші, що це якийсь з населених пунктів у Дворічанському районі на Харківщині, треті – Дмитрівка на Київщині.

Зусиллями російського телебачення бабцю «переселяли» кілька разів. В одному із сюжетів регіонального ТБ країни-агресорки, героїчна бабця вже не з Харківщини, а з «ДНР». А діалог між людиною у формі і старенькою про те, що до них прийшов Путін і приніс війну, чомусь вирізали…

На російських телеканалах «бабушку с красным флагом» ганяють по всій Україні: то вона з Харківщини, то з Київщини, то з Донеччини.

Насправді ж бабуся, яку тепер знає кожен росіянин, мешкає у Великій Данилівці. Це колишнє село, яке з 1994 року стало частиною Харкова, мікрорайон на північно-східній околиці міста.

Повернення бабусі і розвінчання міфу

Загалом дивно, що російські пропагандисти не розшукали стареньку і не записали з нею детальніше інтерв’ю – не в їхніх правилах упускати такі «жирні» сюжети. Майже три тижні зберігалася інтрига.

І ось днями з’явилося відео, на якому бабця з російської перейшла на українську. З українськими військовими вона та її дуже набожний чоловік привітні. Солдати пропонують їм евакуюватися, розповідають, що у той бік не можна, «бо там росіяни», кажуть, що тут неподалік метро і обіцяють домовитися стосовно евакуації.

З відео можна зробити висновок, що старенькі тоді відмовилися від евакуації.

Проте вже 5 травня вранці у Великій Данилівці знову побували українські військові і представники українського Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вони зняли нове відео, з якого стає відомо, що бабусю звати Ганна Іванівна Іванова, і що після прильоту на її подвір’я російської міни вони з дідом таки погодилися евакуюватися. Українські військові відвезли літнє подружжя до безпечного місця у Харкові. Як розповів «Главкому» співробітник Центру Дмитро Галко, буквально у кілометрі від Великої Данилівки знаходяться ворожі позиції, тому перебувати у цьому мікрорайоні справді небезпечно. Бабуся з дідом були чи не єдиними, хто там залишався.

Співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки Дмитро Галко, командир взводу 22 батальйону 92 бригади «Кадет», чоловік Ганни Іванівни і сама пані Ганна (Фото: Дмитро Галко)

На відео бабуся дякує військовим за гуманітарну допомогу та евакуацію. Тепер вона уже не чекає на прихід Росії, а засуджує агресора. «Дуже паршиво, що Росія так пішла на нас, дуже паршиво. Я не думала, що так буде громихати… Краще би не було у мене такої популярності, і війни б не було», – розмірковує жінка. Каже, що вийшла зустрічати росіян з прапором для того, щоби вони «більше не гриміли, по-інакшому вирішували питання».

Таким чином, всі питання зняті. «Бабусею із червоним прапором» виявилася українська старенька: україномовна і не фанатка «русского міра», а людей у військовій формі вона прийняла за росіян і просто хотіла задобрити. Бо злякалася.

Але на той час, коли російська пропаганда стала перетворювати її на новий символ боротьби з «укрофашистами», цього ще не було відомо (проте для десятків сюжетів їм і того, що було, вистачило). Пропагандистів не зупинило навіть розвінчання міфу, бо у них на цю бабцю – дуже серйозні плани.

Наступниця Родіни-матері

Звісно, росіянам у цій невдалій для них війні, потрібні якісь сакральні символи. Благенька стара, що захищає червоний прапор від українських націоналістів – матеріал неймовірно зручний. У ньому є літня жінка, чий образ викликає співчуття, і розгублений дідусь, і «флаг победы», і «українські нацисти», що не пошкодували навіть бабусі (в ідеалі вони би мали її за цей прапор ще розстріляти, але до цього чомусь не дійшло). Ліпшого сценарію годі вигадати.

Зворушлива бабуся – поборниця фашизму російським споживачам заходить, звичайно, краще за дві латинські літери. А ті, кому не заходить, мають запам’ятати, що не вірити у «бабусю з червоним прапором» – справа ризикована і може закінчитися проблемами із законом. За інформацією «МВД Медиа», російська поліція склала протокол про дискредитацію армії на 24-річного москвича Романа Сахарова. Він зламав картонну фігурку бабці з прапором, встановлену біля стоматології у російській столиці. За подібною статтею у Росії притягають до кримінальної відповідальності тих, хто називає війну в Україні війною і протестує проти неї.

Кожного дня з регіонів Росії приходять новини про появу чергового муралу, банера, малюнка, або статуї із зображенням «бабці з прапором». Зранку 1 травня у різних районах Санкт-Петербурга з’явилися близько 100! білбордів. Видання «Фонтанка» оцінило вартість кампанії у 100 млн рублів (близько 35 млн грн).

У багатьох районах Санкт-Петербурга зранку 1 травня з’явилась бабуся з червоним прапором СРСР (Фото: «Фонтанка»)

З ефірів пропагандистських російських телеканалів і далі не сходять сюжети про бабусю і прапор. «Червоний прапор – нацизм був розчавлений під ним. Це означає, що зрозуміло, кого вони чекають і як вони живуть під цією українською владою… Не знаю, як ви, а я побачив, що означає непохитний дух. Таких захищати – свята справа. І Бог бачить, є кому захистити», – каже ведучий пропагандистського Первого канала. І не стримує сліз…

У соцмережах репостять сюжет про бабусю з прапором, коментуючи те, як кремезний путінський пропагандист розплакався

У Бєлґороді і навіть окупованому Маріуполі встигли відкрити «пам’ятники» бабці з прапором. Вони дуже сумнівної якості, художня цінність такої творчості під питанням, проте на відкритті у частково захопленому росіянами українському місті був присутній… перший заступник глави президента РФ Сергій Кірієнко.

У Маріуполі окупанти відкрили пам’ятник «бабці з прапором», яку ворожа пропаганда зробила символом боротьби з «українськими нацистами» (фото з відкритих джерел)

Якщо російське телебачення опрацювало «кейс з бабцею» для внутрішнього споживача, то російські дипломати потрудились для зовнішніх. Під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 12 квітня відео з бабусею згадав перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський. «Хочеться також вірити, що дуже скоро вона чекатиме звільнення і зможе, не боячись, дістати червоний прапор», – заявив він на всю планету.

Не змінилася риторика пропагандистів навіть після того, як стало більше відомо про мотиви жінки та її поведінку. Російські ЗМІ зміну позиції бабці пояснюють тим, що з нею «попрацювала СБУ». Кремлівський політолог Сергій Марков спочатку заявив, що українські силовики тиснули на стареньку, а потім змінив думку. Тепер нібито це вже не та сама бабуся з прапором, а підставна особа. «Різні «експерти» проаналізували ходу та голос, і зробили висновок – це фальшивка СБУ, – заявив Марков. – Бабуся з червоним прапором перемоги залишається героєм сучасності».

Звичайно, що російська пропаганда не може собі дозволити відійти від символу, який сама вигадала і розкрутила. Адже тепер саме за бабцю, яка хоче вийти з червоним прапором, пропонується воювати росіянам.

За однією з версій, Путін саме 9 травня має оголосити війну і загальну мобілізацію. В таких обставинах Ганна Іванівна з України – ідеальний символ. Постаріла Родіна-мать, яка знову кличе на священну війну, видираючи з-під ніг «нациста» потоптане ним «знамя победы». «Вставай, страна огромная» і «можем повторить». Під це можна спробувати зігнати якомога більше людей на фронт, поки горітиме черговий військкомат у російській глибинці.

Михайло Глуховський, «Главком»