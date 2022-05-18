Луганщина: рідні мобілізованих влаштовують стихійні протести

Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках

Рашисти мобілізовують на війну в Україну чоловіків з окупованих територій. Через це їхні рідні виходять на акції протестів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

«За наявною інформацію, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога - повернення мобілізованих додому», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році. Як повідомлялося, окупований Донецьк залишився без води через примусову мобілізацію фахівців. Відновити роботу мереж немає кому, оскільки всіх працівників водоканалу примусово «мобілізували» до лав окупаційних військ.