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    Події в Україні

    Луганщина: рідні мобілізованих влаштовують стихійні протести

    Луганщина: рідні мобілізованих влаштовують стихійні протести
    фото: з відкритих джерел

    Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках

    Рашисти мобілізовують на війну в Україну чоловіків з окупованих територій. Через це їхні рідні виходять на акції протестів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

    «За наявною інформацію, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога - повернення мобілізованих додому», – йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році. Як повідомлялося, окупований Донецьк залишився без води через примусову мобілізацію фахівців. Відновити роботу мереж немає кому, оскільки всіх працівників водоканалу примусово «мобілізували» до лав окупаційних військ.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Генштаб мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: рідні мобілізованих влаштовують стихійні протести