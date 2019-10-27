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    Суспільство

    Зеленському запропонували скасувати строкову військову службу

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    Зеленському запропонували скасувати строкову військову службу

    До завершення збору підпису залишається 90 днів

    Президенту України Володимиру Зеленському запропонували скасувати строкову військову службу, а всі кошти, які витрачаються на строковиків перенаправити на контрактників.

    Про це йдеться у петиції, яка зареєстрована на офіційному сайті Президента України.

    «Скасувати строкову військову службу, всі кошти, які витрачаються на строковиків перенаправити на контрактників. Це допоможе зробити більш якісну армію, з людей, які свідомо готові йти захищати свою країну. А кошти допоможуть підвищити зарплатню контрактників та зроблять службу в армії престижною та високооплачувану, що у свою чергу спонукатиме молодих людей самим бігти у військові комісаріати», – йдеться у петиції.

    Автор петиції – Ольга Гаазе. Ініціатива була зареєстрована 24 жовтня. Наразі її підтримали 248 осіб.

    До завершення збору підпису залишається 90 днів.

    Відзначимо, що для того, аби петиція була розглянута – вона має набрати 25 тис. підписів.

    Нагадаємо, президенту України Володимиру Зеленському запропонували перенести Офіс президента з Києва в селище міського типу Золоте в Луганській області.

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