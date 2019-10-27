Зеленському запропонували скасувати строкову військову службу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До завершення збору підпису залишається 90 днів

Президенту України Володимиру Зеленському запропонували скасувати строкову військову службу, а всі кошти, які витрачаються на строковиків перенаправити на контрактників.

Про це йдеться у петиції, яка зареєстрована на офіційному сайті Президента України.

«Скасувати строкову військову службу, всі кошти, які витрачаються на строковиків перенаправити на контрактників. Це допоможе зробити більш якісну армію, з людей, які свідомо готові йти захищати свою країну. А кошти допоможуть підвищити зарплатню контрактників та зроблять службу в армії престижною та високооплачувану, що у свою чергу спонукатиме молодих людей самим бігти у військові комісаріати», – йдеться у петиції.

Автор петиції – Ольга Гаазе. Ініціатива була зареєстрована 24 жовтня. Наразі її підтримали 248 осіб.

До завершення збору підпису залишається 90 днів.

Відзначимо, що для того, аби петиція була розглянута – вона має набрати 25 тис. підписів.

Нагадаємо, президенту України Володимиру Зеленському запропонували перенести Офіс президента з Києва в селище міського типу Золоте в Луганській області.