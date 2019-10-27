Зеленський сприймає військових ворогами, які заважають піти на поступки Путіну

Зеленський не впевнений, що його сприймають серйозно на посаді президента

Постійні повторювання Зеленським, що він президент країни свідчать про глибокий психологічний комплекс

Сподобатися така поведінка по відношенню до військового може тільки гопникам. Самим військовим і тим, у кого військові користуються високим рівнем довіри - навряд.

Він так себе поводить по відношенню до військових, бо, по-перше, не сприймає як своїх захисників, а ворогів. Вони для нього вороги, тому що заважають миротворити, читай піти на поступки Путіну, щоб встановити мир. Але де факто капітуляцію.

По-друге, у нього нічого не виходить в миротворчому процесі - тому він психує. Здати країну йому заважають військові і активна частина суспільства. А погодитися на цілком логічні вимоги України, які він мусить висувати, не хоче Путін.

Якщо верховний головнокомандувач, до якого в армії і так, м'яко кажучи, неоднозначенне ставлення, не розуміє, що так налаштовувати проти себе армію не можна, то він в кінцевому підсумку може отримати те, від чого йому буде боляче. Біда в тому, що за нинішньої ситуації боляче скоріш за все буде всім нам.

Ну і постійні повторювання, що він президент країни свідчать про глибокий психологічний комплекс. Бо насправді він не впевнений, що його сприймають серйозно на цій посаді.

Якщо правда, що Денис, той самий військовий, топив за Зеленського на виборах, то це буде для нього і йому подібним хорошим холодним дущем.

Джерело: блог Юрія Луканова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»