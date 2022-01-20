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    «Вони витримали, не витримав бетон»: армія поширила відео про «кіборгів»

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    Звитяжна оборона летовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення &laquo;кіборги&raquo; - «Вони витримали, не витримав бетон»: армія поширила відео про «кіборгів»
    Звитяжна оборона летовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення «кіборги»
    зображення: facebook.com/cincafu

    20 січня – День вшанування захисників Донецького аеропорту

    Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний виклав у себе на сторінці відео, присвячене бійцям, що утримували Донецький аеропорт – це були одні з найзапекліших боїв у війні на сході України.

    Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, затято відстоюючи рідну землю.

    «Пам’ятаймо полеглих і шануймо живих побратимів! Їхня сила духу міцніша за бетон, гартованіша за сталь російської зброї і техніки. Їхній подвиг безсмертний.

    Оборонці ДАПу показали всій нації і всьому світові приклад того, що окупантів можна і треба зупиняти та боротися за кожний метр своєї землі і неба. Боротися так, щоб противник назвав їх кіборгами.

    Згадаймо добровольців, волонтерів і медиків, які разом із військовими відстоювали кожний із днів оборони!

    Борімося – поборемо! Слава українським воїнам! Вічна Пам’ять полеглим захисникам!», − написав Головнокомандувач.

    Як повідомлялося, Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.

    Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

    За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

    Варто зазначити, що «кіборгами« нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Згадуючи про їх героїчний подвиг, зазвичай говорять: «Вони вистояли – не вистояв бетон».

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    Теги: війна добровольці військові аеропорт
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    «Вони витримали, не витримав бетон»: армія поширила відео про «кіборгів»