«Вони витримали, не витримав бетон»: армія поширила відео про «кіборгів»

20 січня – День вшанування захисників Донецького аеропорту

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний виклав у себе на сторінці відео, присвячене бійцям, що утримували Донецький аеропорт – це були одні з найзапекліших боїв у війні на сході України.

Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, затято відстоюючи рідну землю.

«Пам’ятаймо полеглих і шануймо живих побратимів! Їхня сила духу міцніша за бетон, гартованіша за сталь російської зброї і техніки. Їхній подвиг безсмертний.

Оборонці ДАПу показали всій нації і всьому світові приклад того, що окупантів можна і треба зупиняти та боротися за кожний метр своєї землі і неба. Боротися так, щоб противник назвав їх кіборгами.

Згадаймо добровольців, волонтерів і медиків, які разом із військовими відстоювали кожний із днів оборони!

Борімося – поборемо! Слава українським воїнам! Вічна Пам’ять полеглим захисникам!», − написав Головнокомандувач.

Як повідомлялося, Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

Варто зазначити, що «кіборгами« нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Згадуючи про їх героїчний подвиг, зазвичай говорять: «Вони вистояли – не вистояв бетон».