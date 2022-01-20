«Вони витримали, не витримав бетон»: армія поширила відео про «кіборгів»
20 січня – День вшанування захисників Донецького аеропорту
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний виклав у себе на сторінці відео, присвячене бійцям, що утримували Донецький аеропорт – це були одні з найзапекліших боїв у війні на сході України.
Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, затято відстоюючи рідну землю.
«Пам’ятаймо полеглих і шануймо живих побратимів! Їхня сила духу міцніша за бетон, гартованіша за сталь російської зброї і техніки. Їхній подвиг безсмертний.
Оборонці ДАПу показали всій нації і всьому світові приклад того, що окупантів можна і треба зупиняти та боротися за кожний метр своєї землі і неба. Боротися так, щоб противник назвав їх кіборгами.
Згадаймо добровольців, волонтерів і медиків, які разом із військовими відстоювали кожний із днів оборони!
Борімося – поборемо! Слава українським воїнам! Вічна Пам’ять полеглим захисникам!», − написав Головнокомандувач.
Як повідомлялося, Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.
Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.
За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.
Варто зазначити, що «кіборгами« нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Згадуючи про їх героїчний подвиг, зазвичай говорять: «Вони вистояли – не вистояв бетон».
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