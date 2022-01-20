Чому телеканали не говорять про російську загрозу?

Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

Якщо Зеленський не бачить загрози, чому провладні канали мають бачити?

Тактика «Якщо про це не думати, воно й не станеться» доволі ненадійна

Якщо суспільство (думаю несвідомо) заганяють в певну інформаційну бульбашку та модель реагування – то повідомлення про реальну збройну атаку (не дай Бог) у більшості телеглядачів буде мати тільки два типи реагування: шок або внутрішнє заперечення.

Типові українські новини (от просто зараз записую у реальному часі структуру новин рейтингового телеканалу):

Перша: випала дитина. Сліди крові на асфальті; журналісти чергують на вході в квартиру цих нещасних.

Друга: прилогомшлеві наслідки негоди. Не втрималася головна ялинка. Аеропорт не прийняв літаки.

Третя: хибні повідомлення в школи про мінування. У зв’язку з цим школи переходять на дистанційне навчання…

Четверг: в Україні ось-ось почнеться спалах нової версії ковіду (хто ж сумнівався?)

П’яте: про крадіїв лісу.

Шосте: знайшли на горі іноземного туриста. Зателефонував в США. Звідки зателефонували ближче до гори Піп Іван – врятували.

І… – Нарешті!!! – тільки сьома коротка новина про російські погрози і візити міжнародних партнерів – Міністра закордонних справ Німеччини, Держсекретаря США. Дуже, дуже коротко.

І знову – перехід до падіння дерев в результаті негоди…

Не дивуйтесь потім нічому!!!

Читайте також:

Джерело: Блог Валерія Чалого

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.