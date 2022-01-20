Чому телеканали не говорять про російську загрозу?
Тактика «Якщо про це не думати, воно й не станеться» доволі ненадійна
Якщо суспільство (думаю несвідомо) заганяють в певну інформаційну бульбашку та модель реагування – то повідомлення про реальну збройну атаку (не дай Бог) у більшості телеглядачів буде мати тільки два типи реагування: шок або внутрішнє заперечення.
Типові українські новини (от просто зараз записую у реальному часі структуру новин рейтингового телеканалу):
Перша: випала дитина. Сліди крові на асфальті; журналісти чергують на вході в квартиру цих нещасних.
Друга: прилогомшлеві наслідки негоди. Не втрималася головна ялинка. Аеропорт не прийняв літаки.
Третя: хибні повідомлення в школи про мінування. У зв’язку з цим школи переходять на дистанційне навчання…
Четверг: в Україні ось-ось почнеться спалах нової версії ковіду (хто ж сумнівався?)
П’яте: про крадіїв лісу.
Шосте: знайшли на горі іноземного туриста. Зателефонував в США. Звідки зателефонували ближче до гори Піп Іван – врятували.
І… – Нарешті!!! – тільки сьома коротка новина про російські погрози і візити міжнародних партнерів – Міністра закордонних справ Німеччини, Держсекретаря США. Дуже, дуже коротко.
І знову – перехід до падіння дерев в результаті негоди…
Не дивуйтесь потім нічому!!!
Джерело: Блог Валерія Чалого