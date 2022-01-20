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    Думки вголос

    Чому телеканали не говорять про російську загрозу?

    • Валерій Чалий

      Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    •  glavcom.ua
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    Якщо Зеленський не бачить загрози, чому провладні канали мають бачити? - Чому телеканали не говорять про російську загрозу?
    Якщо Зеленський не бачить загрози, чому провладні канали мають бачити?
    фото з відкритих джерел

    Тактика «Якщо про це не думати, воно й не станеться» доволі ненадійна

    Якщо суспільство (думаю несвідомо) заганяють в певну інформаційну бульбашку та модель реагування – то повідомлення про реальну збройну атаку (не дай Бог) у більшості телеглядачів буде мати тільки два типи реагування: шок або внутрішнє заперечення.

    Типові українські новини (от просто зараз записую у реальному часі структуру новин рейтингового телеканалу):

    Перша: випала дитина. Сліди крові на асфальті; журналісти чергують на вході в квартиру цих нещасних.

    Друга: прилогомшлеві наслідки негоди. Не втрималася головна ялинка. Аеропорт не прийняв літаки.

    Третя: хибні повідомлення в школи про мінування. У зв’язку з цим школи переходять на дистанційне навчання…

    Четверг: в Україні ось-ось почнеться спалах нової версії ковіду (хто ж сумнівався?)

    П’яте: про крадіїв лісу.

    Шосте: знайшли на горі іноземного туриста. Зателефонував в США. Звідки зателефонували ближче до гори Піп Іван – врятували.

    І… – Нарешті!!! – тільки сьома коротка новина про російські погрози і візити міжнародних партнерів – Міністра закордонних справ Німеччини, Держсекретаря США. Дуже, дуже коротко.

    І знову – перехід до падіння дерев в результаті негоди…

    Не дивуйтесь потім нічому!!!

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    Джерело: Блог Валерія Чалого

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    Теги: телебачення війна агресія
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    Чому телеканали не говорять про російську загрозу?