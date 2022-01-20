Керівники держави та військові вшанували пам’ять «кіборгів» (фото)

20 січня 2015 року завершились бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні

Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяли участь у вшануванні пам’яті українських військових, які загинули в цей день за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що церемонія вшанування відбулася біля Пам'ятного дзвона на території Міністерства оборони.

Було оголошено прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня у різні роки війни, серед них – 51 воїн, який героїчно загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт.

Після кожного озвученого прізвища військовослужбовець роти почесної варти бив у дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї.

Після цього президент поклав квіти до Пам’ятного дзвона. У церемонії вшанування також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначимо, 20 січня 2015 року завершились бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні. Того дня проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один із найбільших аеропортів країни на руїни.

Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

Як повідомлялося, Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

Варто зазначити, що «кіборгами« нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Згадуючи про їх героїчний подвиг, зазвичай говорять: «Вони вистояли – не вистояв бетон».