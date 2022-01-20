Білий дім пояснив, як розцінюватиме вторгнення військ РФ в Україну
Вашингтон і його союзники дадуть «швидку та жорстку» відповідь Росії у разі її вторгнення в Україну
США охарактеризували нове вторгнення Росії на територію України. За словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, США вважають вторгненням будь-яке пересування російських військ через український кордон. Про це йдеться у письмовій заяві, опублікованій на сайті американської адміністрації.
За словами Псакі, Вашингтон і його союзники дадуть «швидку та жорстку» відповідь Росії у разі її вторгнення в Україну.
«Президент Байден ясно дав зрозуміти президенту Росії: якщо збройні сили РФ перейдуть кордон України, це... зустріне стрімку, жорстку та єдину відповідь з боку США та їхніх союзників», – йдеться у документі.
Псакі пояснила, що, за інформацією Вашингтона, Росія має «великий арсенал засобів агресії», які не мають на увазі ведення бойових дій – у тому числі хакерські атаки.
До слова, Байден озвучив два бажання Путіна щодо України.
Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.
На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.
Нагадаємо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.
Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».