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    Білий дім пояснив, як розцінюватиме вторгнення військ РФ в Україну

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    Будь-який перетин українського кордону військами РФ буде розцінений США як вторгнення - Білий дім пояснив, як розцінюватиме вторгнення військ РФ в Україну
    Будь-який перетин українського кордону військами РФ буде розцінений США як вторгнення
    фото: dpsu

    Вашингтон і його союзники дадуть «швидку та жорстку» відповідь Росії у разі її вторгнення в Україну

    США охарактеризували нове вторгнення Росії на територію України. За словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, США вважають вторгненням будь-яке пересування російських військ через український кордон. Про це йдеться у письмовій заяві, опублікованій на сайті американської адміністрації.

    За словами Псакі, Вашингтон і його союзники дадуть «швидку та жорстку» відповідь Росії у разі її вторгнення в Україну.

    «Президент Байден ясно дав зрозуміти президенту Росії: якщо збройні сили РФ перейдуть кордон України, це... зустріне стрімку, жорстку та єдину відповідь з боку США та їхніх союзників», – йдеться у документі.

    Псакі пояснила, що, за інформацією Вашингтона, Росія має «великий арсенал засобів агресії», які не мають на увазі ведення бойових дій – у тому числі хакерські атаки.

    До слова, Байден озвучив два бажання Путіна щодо України.

    Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

    На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.

    Нагадаємо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

    Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

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    Теги: Росія США армія агресія військові Україна кордон
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    Білий дім пояснив, як розцінюватиме вторгнення військ РФ в Україну