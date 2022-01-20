Білий дім пояснив, як розцінюватиме вторгнення військ РФ в Україну

Будь-який перетин українського кордону військами РФ буде розцінений США як вторгнення

Вашингтон і його союзники дадуть «швидку та жорстку» відповідь Росії у разі її вторгнення в Україну

США охарактеризували нове вторгнення Росії на територію України. За словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, США вважають вторгненням будь-яке пересування російських військ через український кордон. Про це йдеться у письмовій заяві, опублікованій на сайті американської адміністрації.

За словами Псакі, Вашингтон і його союзники дадуть «швидку та жорстку» відповідь Росії у разі її вторгнення в Україну.

«Президент Байден ясно дав зрозуміти президенту Росії: якщо збройні сили РФ перейдуть кордон України, це... зустріне стрімку, жорстку та єдину відповідь з боку США та їхніх союзників», – йдеться у документі.

Псакі пояснила, що, за інформацією Вашингтона, Росія має «великий арсенал засобів агресії», які не мають на увазі ведення бойових дій – у тому числі хакерські атаки.

До слова, Байден озвучив два бажання Путіна щодо України.

Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.

Нагадаємо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

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