Як діти українських чиновників та суддів розважаються на дорогих закордонних курортах

Донька київського податківця Ігоря Скорохода провела літні канікули в Британії, Болгарії і на тропічних островах, а донька столичного судді Олега Басая - на островах Греції, Італії та Іспанії. Журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» по дрібних деталях на фото встановив розкішні готелі, в яких робили селфі дівчата, а також знайшов незадекларований Range Rover.

Донька першого заступника керівника столичної ДФС Ігоря Скорохода Анна полюбляє викладати світлини в свій Instagram-блог. У Києві дівчина навчається в елітному Кловському ліцеї, який відвідували діти Петра Порошенка, Ольги Фреймут та Наталії Королевської.