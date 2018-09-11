Як діти українських чиновників та суддів розважаються на дорогих закордонних курортах
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Розсилка
Тиждень відпочинку без перельоту обійдеться у 60 тисяч гривень
За весь 2017 рік податківець Ігор Скороход заробив 250 тис грн - тобто менше, ніж коштують літні курси його доньки в Британії
Донька київського податківця Ігоря Скорохода провела літні канікули в Британії, Болгарії і на тропічних островах, а донька столичного судді Олега Басая - на островах Греції, Італії та Іспанії. Журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» по дрібних деталях на фото встановив розкішні готелі, в яких робили селфі дівчата, а також знайшов незадекларований Range Rover.
Донька першого заступника керівника столичної ДФС Ігоря Скорохода Анна полюбляє викладати світлини в свій Instagram-блог. У Києві дівчина навчається в елітному Кловському ліцеї, який відвідували діти Петра Порошенка, Ольги Фреймут та Наталії Королевської.
А під час літніх канікул донька податківця проходила освітню школу в Британії – EthertonEducation. Ціна двомісячних курсів – 8 тисяч фунтів стерлінгів або майже 300 тисяч грн.
Крім того, на один зі знімків Анни в Лондоні потрапила частина логотипу AccorHotel. Це відомий готельний оператор. Завдяки інтер’єру ванної кімнати, на якому сфотографувалась дівчина, визначаємо готель, де вона зупинилась.
Це готель Pullman, розташований в центрі столиці Британії. Тиждень проживання там однієї особи коштує близько 85 тисяч гривень.
Окрім того, навесні цього року Анна відпочивала в Римі. Дізнатись назву закладу нам допоміг халат, в якому сфотографувалась донька податківця. Це логотип компанії Starhotels – відомої готельної мережі.
Тиждень відпочинку без перельоту обійдеться у 60 тисяч гривень.
Також в інстаграмі Анни можна побачити фотографії з Болгарії, тропічних островів та Маямі.
За весь 2017 рік податківець Ігор Скороход заробив 250 тис грн - тобто менше, ніж коштують літні курси його доньки в Британії. Компанії його дружини Наталії Скороход, за даними податкової, вже багато років неактивні. Минулого і позаминулого року вона вказала дохід від її ФОП у розмірі близько 1 мільйону грн на рік. Зазвичай у декларації вказують загальний дохід ФОП, без вирахування податків та інших витрат.
Крім того, багато фотографій донька податківця зробила з автомобілю Range Rover.
Журналісти Bihus.info ідентифікували авто завдяки бортовому комп’ютеру, який потрапив на знімок, а також зафіксували, як така ж іномарка виїжджає вранці з будинку, де проживає Ігор Скороход. За кермом перебувала його дружина. Але в декларації київського податківця використання цієї автівки його родиною не зазначено.
Як встановила програма «Наші гроші з Денисом Бігусом», Range Rover зареєстрований на маму Ігоря Скорохода, яка, згідно соціальних мереж, проживає в Алчевську. Окрім того, мама і теща податківця Скорохода нещодавно придбали по квартирі в столичному будинку бізнес-класу по вулиці Златоустівській, а теща Скорохода також володіє квартирою площею 180 кв м у центрі Києва.
Приблизна вартість майна, записаного на родичів податківця Ігоря Скорохода, - 23 мільйони гривень.
Елітне майно фіскал пояснює тим, що його батько - «Заслужений шахтар України», а мама працювала у торгівлі. Солідну суму задекларованої готівки Скороход аргументує продажем квартири у Донецьку до початку війни, причому вона не зменшується, попри збільшення майна родини і подорожі його доньки.
Донька судді Київського окружного адміністративного суду Олега Басая – Анастасія – теж активна користувачка соцмережі Instagram. У профілі часто ділиться світлинами з відпочинку. В одній з історій вона публікує серію фотографій з тропічного острову.
Завдяки шезлонгам, терасі та будівлі, які потрапили на знімок, знаходимо такий же готель. Це п’ятизірковий готель Royal Island Resort& Spa, розташований на Мальдівах. Тижневий відпочинок на одного тут коштує близько 4 тисяч доларів.
Через декілька місяців Анастасія летить відпочивати в Італію, на острів Іскія. Завдяки порту, шезлонгам та квіткам, ми ідентифікуємо заклад. Це п’ятизірковий готель L'AlbergoDellaReginaIsabella, де люблять відпочивати зірки світового масштабу - Моніка Белуччі,Селена Гомес, Джессіка Честейн. Ціна за тиждень відпочинку стартує від 2 тисяч євро.
Після цього Анастасія опублікувала фотографію з грецького острову Корфу. Знайти готель нам допомогла форма басейну, екран та черепиця на будівлі закладу. Це п’ятизірковий готель Grecotel Eva Palace. Тур сюди стартує від 2 тисяч євро за тиждень відпочинку.
Окрім згаданих подорожей, донька судді публікувала фотографії з Тенеріфе, Мілану, Арабських Еміратів та гірськолижнього курорту Валь-Гардена.
Її батько - суддя Олег Басай - за весь минулий рік офіційно заробив менше 400 тисяч грн. Минулорічний дохід дружини Роксолани Олег Басай у декларації не зазначив, посилаючись на розлучення. З попередніх декларацій відомо, що нотаріус Роксолана Басай у 2013 році заробила 600 тисяч гривень, у 2014му - 800 тис грн, а у 2015-му, коли запроваджувалося електронне декларування, раптом задекларувала аномальний дохід у 28 мільйонів гривень.
Суддя та його екс-дружина відмовились прокоментувати журналістам, яким чином приватний нотаріус змогла заробити 28 мільйонів гривень всього за один рік.
Сам суддя Київського окружного адміністративного суду їздить на автомобілі Audi Q7, зареєстрованому на тещу, а живе в будинку 19-річної доньки.
Окрім того, його родичам належить квартира в Києві та будинок у передмісті столиці.
Джерело: Bihus.info