В Україні спростили процедуру видачі водійських прав та реєстрації авто

Зареєструвати нову машину можна буде прямо в автосалоні

Замовити водійське посвідчення або провести його відновлення можна буде в додатку «Дія»

В Україні спростили замовлення і відновлення водійського посвідчення, а також реєстрацію автомобіля при покупці в автосалоні.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль .

«Замовити водійське посвідчення в додатку і зареєструвати авто прямо в автосалоні…Уряд зробив черговий крок для спрощення надання послуг людям », – написав прем'єр.

Він зазначив, що тепер замовити водійське посвідчення або провести його відновлення можна буде в додатку «Дія» або через Єдиний веб-портал електронних послуг, а забрати готовий документ можна буде в найближчому сервісному центрі МВС.

«Більш того, на цьому тижні Верховна Рада прийняла закон, який прирівнює цифрове посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту і договору обов'язкового страхування до паперового», – додав Шмигаль.

Прем'єр також повідомив, що Кабмін підтримав рішення про реєстрацію нових автомобілів відразу в автосалоні.

«Люди відразу зможуть отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування сервісного центру МВС, що зведе покупку машини до мінімуму», – резюмував глава уряду.

Нагадаємо, що 16 лютого Верховна Рада значно збільшила штрафи для водіїв і пішоходів.