В Україні спростили процедуру видачі водійських прав та реєстрації авто
Замовити водійське посвідчення або провести його відновлення можна буде в додатку «Дія»
В Україні спростили замовлення і відновлення водійського посвідчення, а також реєстрацію автомобіля при покупці в автосалоні.
Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль .
«Замовити водійське посвідчення в додатку і зареєструвати авто прямо в автосалоні…Уряд зробив черговий крок для спрощення надання послуг людям », – написав прем'єр.
Він зазначив, що тепер замовити водійське посвідчення або провести його відновлення можна буде в додатку «Дія» або через Єдиний веб-портал електронних послуг, а забрати готовий документ можна буде в найближчому сервісному центрі МВС.
«Більш того, на цьому тижні Верховна Рада прийняла закон, який прирівнює цифрове посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту і договору обов'язкового страхування до паперового», – додав Шмигаль.
Прем'єр також повідомив, що Кабмін підтримав рішення про реєстрацію нових автомобілів відразу в автосалоні.
«Люди відразу зможуть отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування сервісного центру МВС, що зведе покупку машини до мінімуму», – резюмував глава уряду.
Нагадаємо, що 16 лютого Верховна Рада значно збільшила штрафи для водіїв і пішоходів.