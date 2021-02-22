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    В Україні спростили процедуру видачі водійських прав та реєстрації авто

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    Зареєструвати нову машину можна буде прямо в автосалоні - В Україні спростили процедуру видачі водійських прав та реєстрації авто
    Зареєструвати нову машину можна буде прямо в автосалоні

    Замовити водійське посвідчення або провести його відновлення можна буде в додатку «Дія»

    В Україні спростили замовлення і відновлення водійського посвідчення, а також реєстрацію автомобіля при покупці в автосалоні.

    Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль .

    «Замовити водійське посвідчення в додатку і зареєструвати авто прямо в автосалоні…Уряд зробив черговий крок для спрощення надання послуг людям », – написав прем'єр.

    Він зазначив, що тепер замовити водійське посвідчення або провести його відновлення можна буде в додатку «Дія» або через Єдиний веб-портал електронних послуг, а забрати готовий документ можна буде в найближчому сервісному центрі МВС.

    «Більш того, на цьому тижні Верховна Рада прийняла закон, який прирівнює цифрове посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту і договору обов'язкового страхування до паперового», – додав Шмигаль.

    Прем'єр також повідомив, що Кабмін підтримав рішення про реєстрацію нових автомобілів відразу в автосалоні.

    «Люди відразу зможуть отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування сервісного центру МВС, що зведе покупку машини до мінімуму», – резюмував глава уряду.

    Нагадаємо, що 16 лютого Верховна Рада значно збільшила штрафи для водіїв і пішоходів.

    Теги: Кабмін МВС закон водій автомобіль Денис Шмигаль
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