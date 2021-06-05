  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Як замінити водійське посвідчення, не «виходячи» зі смартфона

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водійське посвідчення - Як замінити водійське посвідчення, не «виходячи» зі смартфона
    Водійське посвідчення

    Замінити водійське посвідчення можна через додаток «Дія». Як це зробити

    Заміну водійського посвідчення відтепер можна замовити не лише у Сервісному центрі МВС або у «Особистому кабінеті водія», але й у додатку «Дія».

    Подати заявку на нове посвідчення онлайн можна за кілька хвилин.

    Важливо: щоб скористатися послугою, потрібно мати:

    • ID-картку;
    • Чинну медичну довідку встановленого зразка (дійсну на дату подання заяви), яка підтверджує відсутність обмежень, за яких не дозволяється керувати транспортним засобом, та містить відомості про групу крові та резус-фактор.

    Як замовити заміну водійського посвідчення через додаток «Дія»

    • Заходите у застосунок Дія. Розділ «Послуги». Заміна посвідчення водія»;
    • Виберіть причину заміни та вкажіть місце реєстрації проживання;
    • Підтвердьте наявність актуальної медичної довідки, вкажіть групу крові, резус-фактор;
    • Виберіть зручний сервісний центр, в якому заберете нове водійське;
    • Вкажіть контактні дані;
    • Підпишіть заяву;
    • Після підписання та відправлення здійсніть оплату за послугу, інакше заяву буде скасовано.
    Читайте також: В Україні зміняться дорожні знаки. Що треба знати водіям

    Джерело: 24 канал

    Теги: МВС водій послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як замінити водійське посвідчення, не «виходячи» зі смартфона