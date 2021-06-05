Як замінити водійське посвідчення, не «виходячи» зі смартфона

Замінити водійське посвідчення можна через додаток «Дія». Як це зробити

Заміну водійського посвідчення відтепер можна замовити не лише у Сервісному центрі МВС або у «Особистому кабінеті водія», але й у додатку «Дія».

Подати заявку на нове посвідчення онлайн можна за кілька хвилин.

Важливо: щоб скористатися послугою, потрібно мати:

ID-картку;

Чинну медичну довідку встановленого зразка (дійсну на дату подання заяви), яка підтверджує відсутність обмежень, за яких не дозволяється керувати транспортним засобом, та містить відомості про групу крові та резус-фактор.

Як замовити заміну водійського посвідчення через додаток «Дія»

Заходите у застосунок Дія. Розділ «Послуги». Заміна посвідчення водія»;

Виберіть причину заміни та вкажіть місце реєстрації проживання;

Підтвердьте наявність актуальної медичної довідки, вкажіть групу крові, резус-фактор;

Виберіть зручний сервісний центр, в якому заберете нове водійське;

Вкажіть контактні дані;

Підпишіть заяву;

Після підписання та відправлення здійсніть оплату за послугу, інакше заяву буде скасовано.

Джерело: 24 канал