Як замінити водійське посвідчення, не «виходячи» зі смартфона
Водійське посвідчення
Замінити водійське посвідчення можна через додаток «Дія». Як це зробити
Заміну водійського посвідчення відтепер можна замовити не лише у Сервісному центрі МВС або у «Особистому кабінеті водія», але й у додатку «Дія».
Подати заявку на нове посвідчення онлайн можна за кілька хвилин.
Важливо: щоб скористатися послугою, потрібно мати:
- ID-картку;
- Чинну медичну довідку встановленого зразка (дійсну на дату подання заяви), яка підтверджує відсутність обмежень, за яких не дозволяється керувати транспортним засобом, та містить відомості про групу крові та резус-фактор.
Як замовити заміну водійського посвідчення через додаток «Дія»
- Заходите у застосунок Дія. Розділ «Послуги». Заміна посвідчення водія»;
- Виберіть причину заміни та вкажіть місце реєстрації проживання;
- Підтвердьте наявність актуальної медичної довідки, вкажіть групу крові, резус-фактор;
- Виберіть зручний сервісний центр, в якому заберете нове водійське;
- Вкажіть контактні дані;
- Підпишіть заяву;
- Після підписання та відправлення здійсніть оплату за послугу, інакше заяву буде скасовано.
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Джерело: 24 канал