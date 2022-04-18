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    Як тонула «Москва». Перше відео пожежі на флагмані російського флоту

    Російський корабель пішов на дно - Як тонула «Москва». Перше відео пожежі на флагмані російського флоту
    Російський корабель пішов на дно
    скріншот з відео

    Найдорожча втрата Росії у цій війні

    З'явилося перше відео, як йшов на дно російський крейсер «Москва».

    Відео зняте з сусідньго корабля. Добре чути, як оператору зйомки кричать «Ви чо, бл**ь, делаете?».

    Як відомо, російський крейсер «Москва» після ураження українськими ракетами перекинувся і почав тонути.

    Але перед цим він добряче горів, як видно на фото, яке опублікувало кілька англомовних пабліків, що займаються аналізом відкритих даних. З більшості видимих ілюмінаторів видно густий дим і полум'я, можна зробити висновок, що крейсер горів усередині перед тим, як затонути.

    На фото позначено кіптяву з ілюмінаторів (фото з відкритих джерел)

    На фото позначено кіптяву з ілюмінаторів (фото з відкритих джерел)

    Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

    Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

    Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна корабель Україна окупація флот #stoprussia
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    Як тонула «Москва». Перше відео пожежі на флагмані російського флоту