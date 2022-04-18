Російські хакери намагаються вкрасти дані українців: діють від імені СБУ

Вони використовують для розсилки шкідливого програмного забезпечення популярні месенджери

Російські хакери розсилають українцям нібито від імені Служби безпеки шкідливе програмне забезпечення. Як повідомили у Держспецзв'язку, вони використовують для цього популярні месенджери.

«Ворог продовжує влаштовувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, невдалі, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки. Так, цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ», – зазначили у держслужбі.

У повідомленнях від імені українських правоохоронців просять завантажити файл нібито з «інструкцією дій під час воєнного часу», але в цьому файлі приховано шкідливе програмне забезпечення.

У Держспецзв'язку наголосили, що насамперед дії хакерів націлені на держслужбовців, через телефони яких можна зібрати конфіденційну інформацію.

Українців також запевнили: СБУ не робить таких розсилок, тому громадянам варто уважніше ставитися до таких повідомлень.

Нагадаємо, раніше було зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.

Відомо також, що за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.