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    Російські хакери намагаються вкрасти дані українців: діють від імені СБУ

    Окупанти розсилають українцям комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ - Російські хакери намагаються вкрасти дані українців: діють від імені СБУ
    Окупанти розсилають українцям комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ
    фото з відкритих джерел

    Вони використовують для розсилки шкідливого програмного забезпечення популярні месенджери

    Російські хакери розсилають українцям нібито від імені Служби безпеки шкідливе програмне забезпечення. Як повідомили у Держспецзв'язку, вони використовують для цього популярні месенджери.

    «Ворог продовжує влаштовувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, невдалі, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки. Так, цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ», – зазначили у держслужбі.

    У повідомленнях від імені українських правоохоронців просять завантажити файл нібито з «інструкцією дій під час воєнного часу», але в цьому файлі приховано шкідливе програмне забезпечення.

    У Держспецзв'язку наголосили, що насамперед дії хакерів націлені на держслужбовців, через телефони яких можна зібрати конфіденційну інформацію.

    Українців також запевнили: СБУ не робить таких розсилок, тому громадянам варто уважніше ставитися до таких повідомлень.

    Нагадаємо, раніше було зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.

    Відомо також, що за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські хакери намагаються вкрасти дані українців: діють від імені СБУ