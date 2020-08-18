Розслідувач Кирило Михайлов: До кордону з Білоруссю підійшли дві колони бійців Росгвардії інтерв'ю

Російська військова техніка прямує до білоруського кордону фото з відкритих джерел

«Лукашенко боїться захоплень адміністративних будівель»

Білоруські ЗМІ і небайдужі громадяни публікують в мережі фото- та відеосвідчення переміщення російської військової техніки у бік Білорусі. Мова іде про кілька десятків вантажівок, які двома колонами із Москви і Санкт-Петербурга рухалися до російсько-білоруського кордону.

Розслідувачі з організації Conflict Intelligence Team (CIT), яка також досліджує конфлікти в Україні і Сирії, відстежують переміщення цих колон. Вони упевнені, що військові, які перебувають усередині вантажівок належать до спецпідрозділів, які зазвичай займаються розгоном акцій протестів у Росії.

«Главком» поспілкувався з одним із представників Conflict Intelligence Team Кирилом Михайловим. Розслідувач розповів, що вдалося з’ясувати про рух російських військових на цей момент і як саме їх можуть використати, якщо вони потраплять до Білорусі.

Росгвардія – Національна гвардія Росії, військове формування Російської федерації. Прямо підпорядкована президенту країни-агресора.

З якого саме транспорту складається колонна військових, про яку кількість ідеться і де вона зараз перебуває?

Перш за все, це автомобілі «КамАЗ» і «Урал», які відомі в Білорусі і Росії як автозаки, які часто використовуються на масових акціях опозиції у Москві і Санкт-Петербурзі. Ці підрозділи мають найбільший досвід у придушенні акцій протесту. Подібні КамАЗи ми бачили під час придушення протестів у Башкортостані. Відмінності цих автомобілів від тих, про які я говорю в тому, що на цих відсутні розпізнавальні знаки і з них зняті номери. Різниця у кольорі смуг. Вони відрізняються за відтінком там, де повинні бути червоного кольору, що означає належність до Росгвардії. Ця ситуація дуже нагадує 2014 рік.

У чому?

Тоді ми також спостерігали колони з військовими, які тоді рухалися в бік українського кордону. На них були замазані номери, розпізнавальні знаки. Різниця з нинішньою ситуацією в тому, що зараз ми практично не спостерігаємо рух танків, БТРів. Єдиний БТР, який «гуляє» в мережі інтернет – це фейк. Це, насправді, білоруські десантники в районі Вітебська.

Замість військових ми бачимо Росгвардію. А це – ОМОН, внутрішні війська, які були об’єднані в одне відомство, яке підпорядковане безпосередньо Путіну. От вони займаються тим, чим займається ОМОН і МВС в Білорусі, або чим займалися «Беркут» і внутрішні війська на Майдані в Україні. За деякими даними, ідеться про 20-30 вантажівок у колоні, яка йде із Санкт-Петербурга. У цій колоні може бути до 600 бійців. Це доволі багато, якщо врахувати, що згідно із відкритими даними, кількість ОМОН Білорусі не перевищує 1500 бійців. Усього дві колони ідуть, друга – з Москви. При цьому складно уявити, що ці 600 людей подавлять усі ці виступи, які ми з вами спостерігали у Мінську та інших містах на вихідних.

У Західному воєнному окрузі РФ, відповідаючи на запити російських ЗМІ, повідомили, що «представлені зразки техніки не перебувають на службі у військах». Чи вдалося вам з’ясувати, де ж місце постійної дислокації цієї техніки?

Це складно з’ясувати. Але що ми розуміємо, так це те, що це вантажівки Росгвардії, для нас це очевидно. Це один з них випадків, коли прес-служба російського військового відомства не бреше. Оскільки Росгвардія не має стосунку до військових. Щось детальніше про них сказати ми не можемо, вони повністю анонімні.

Чи перетнули ці дві колони російсько-білоруський кордон?

У нас наразі немає даних про це. Між тим давайте згадаємо 2014 рік, коли колони військових опинилися на кордоні з Україною, де жили впродовж декількох місяців. І тільки наприкінці липня, на початку серпня 2014 року вони стали масово заходити на територію України, брати участь у боях як російські бойові одиниці. Це один варіант. Інший – в’їзд до Білорусі під покровом ночі і перебувати потім на якихось військових базах, базах внутрішніх військ, чи базах ОМОН на території Білорусі.

Розслідувачам Bellingcat свого часу вдалося встановити весь шлях руху «Бука», з якого була запущена ракета по малазійському лайнеру. Чи можливо встановити весь маршрут колон з військовими, про які ми говоримо?

Саме цим ми зараз займаємося. Нам уже вдалося відстежити рух однієї з колон з Москви до однієї з розв’язки південніше Смоленська, за 80 км від кордону. Щодо іншої колони, то вона рухалася з Санкт-Петербургу. Ми зафіксували її перебування у 50 км південніше від міста Луга, це між Ленінградською і Псковською областями. Вона десь була в районі 300 км від кордону з Білоруссю. Скоріше за все, ця колона слідувала у напрямку кордону з Білоруссю. Проте ми не знаємо, де саме зараз вони перебувають.

Слід розуміти, що відсутність розпізнавальних знаків говорить про те, що такий варіант розглядається у Кремлі, до нього готуються (щодо розгону протестувальників).

Білоруські активісти повідомляли, що в жорстких розгонах протестів брали участь іноземні силовики, чи то російські, чи то сербські. Були навіть опубліковані кілька фотографій з людьми у військовій формі з шевронами, схожеми на прапори Сербії чи Росії. Чи це правда, яка у вас інформація?

Ця інформація не підтверджувалася. Армія умовного «проросійського блоку» живе своїм життям. Зараз у Рязані відбувається якісь «ігри» (військові навчання), в яких можуть брати участь військові з Білорусі і інших дружніх до РФ держав, тієї ж Сербії. Щодо російських прапорів. Коли ми вивчали кадри убивства білоруського протестувальника Олександра Трайковського, то на фотографіях побачили від різних інформагентств побачили дуже цікаві світловідбивачі. Вони жовто-сірі і червоного кольору. Вони кріпляться на форму. У світлі ліхтарів могло здатися, що це відблискують кольори, схожі на російські. Ніякі свідчення активної участі іноземних військових у придушенні протестів не підтверджувалися. Те, що вони можуть бути, звичайно, що так.

Ви кілька разів згадували 2014 рік і вторгнення російських військових на територію України. Чи помітили ви якісь зміни дислокацій білоруських військових частин, якісь рухи на кордоні з білоруського боку?

Згідно із відкритою інформацією, яку повідомляють самі білоруські ЗМІ видно, що відбувається зовсім протилежне. 15 серпня Лукашенко віддав наказ перекинути 103 десантну бригаду сил спеціальних операцій Республіки Білорусь з місця базування у Вітебську до району Гродно через нібито можливу агресію від країн блоку НАТО. Окрім того, сили Росгвардії - це зовсім інше, ніж пряме військове вторгнення до Білорусі. Це (їх ймовірне перекидання до Білорусі) говорить скоріше про допомогу братньому диктаторському режиму.

Тобто факт переміщення білоруських військ до міста Гродно може свідчити про те, що сили Росгвардії можуть заїхати до Білорусі за погодженням з Мінськом і Москвою?

Саме так. Тим більше, вся ця «двіжуха» розпочалася після двох поспіль телефонних розмов Лукашенка з Путіним. Офіційно Білорусь не надсилала до Росії запит про підтримку, як це свого часу зробила Сирія. Але таке рішення може готуватися. І якщо воно буде, то зі схвалення режиму Лукашенка.

Чи є підстави говорити, що за колонами Росгвардії до Білорусі можуть вдертися підрозділи російської армії, чи може цей пункт бути наступним після допомоги у розгоні демонстрантів?

Давайте скажемо так. Нині бачимо варіант активної підготовки до цього (розгону акцій протесту). Активної підготовки до заходу російських військових частин наразі не спостерігаємо.

Чи є інформація про те, в якій амуніції солдати з цих колон, яке озброєння перебуває у вантажівках?

На жаль, на жодне відео вони не потрапили. Однак багато свідків кажуть, що в цих машинах люди у чорній формі без розпізнавальних знаків, в тому числі чорній формі, яку носить російський ОМОН.

Кирило Михайлов

Яке ще завдання може бути поставлене перед бійцями Росгвардії?

Цих 600 силовиків все одно недостатньо для придушення усіх протестів. Можливо вони потрібні для охорони якихось державних об’єктів, для захисту урядових кварталів, як це робили внутрішні війська на Майдані. Багато що в поведінці білоруських силовиків каже про те, що Лукашенко боїться захоплення урядових будівель. Коли кілька днів тому був перший мітинг на площі Незалежності в Мінську, з Уруччя, де базується спецназ внутрішніх військ Білорусі, виїхала колона військових. Як тільки для них стало зрозуміло, що мітинг мирний, вона повернулася до свого місця дислокації. На площі Незалежності розташований будинок уряду. Очевидно, білоруська влада боїться повторення Майдану, коли протестувальники захоплювали адмінбудівлі, чого у Білорусі поки не спостерігаємо. Можливо, саме цьому сценарію може протистояти російський ОМОН і російські внутрішні війська.

Майдан тривалий час був мирним. Захоплення будівель відбулося після застосування проти протестувальників сили.

Якщо говорити про початок Майдану і порівнювати, то в Білорусі реакція силовиків була набагато жорсткішою, ніж в Україні. Зрозуміло, що під час Майдану протестувальники відповідали ескалацією на ескалацію, яку завжди починала міліція. Але тут білоруси відмовилися від ескалації. Можливо, саме на такий сценарій хотів вивести Лукашенко, але він не спрацював. Білорусів роками годували пропагандою про Майдан, який нібито призводить до розрухи. Адже опісля вторгається Росія, віджимає, умовно, Вітебську область… Якщо і може щось призвести до ескалації з боку протестувальників, то це участь у білоруських подіях російських силовиків. Якщо білоруські протестувальники зараз нічого не кажуть проти Росії, це не означає, що вони будуть готові терпіти втручання Росії у цю ситуацію, в їх внутрішні справи. Лише згадайте, скільки білоруси пишуть про своє партизанське минуле при згадуванні будь-якого російського вторгнення.

Михайло Глуховський, «Главком»

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