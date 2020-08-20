Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб



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На думку жартівників з мережі, Каддафі вже чекає на Лукашенка

Результати виборів у Білорусі та жорстокість силовиків, які захищають режим Лукашенка обурила користувачів соціальних мереж. Вони реагують на події в Білорусі жорсткими фотожабами, в яких глузують з диктатора та його поразки.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.