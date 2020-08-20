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    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб

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    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб

    На думку жартівників з мережі, Каддафі вже чекає на Лукашенка

    Результати виборів у Білорусі та жорстокість силовиків, які захищають режим Лукашенка обурила користувачів соціальних мереж. Вони реагують на події в Білорусі жорсткими фотожабами, в яких глузують з диктатора та його поразки.

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    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб
    Соцмережі жорстко знущаються з диктатора Лукашенка. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

    18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

    Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

    Білорусь Олександр Лукашенко
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