Захисники України знищили ворожу колону на Донбасі (відео)

Була колона окупантів. І більше немає

Триває 41-й день повномасштабної війни Росії проти України

Українські воїни з підрозділу К2 54 ОМБр завдали потужного удару по бронетехніці ворога.

Відповідне відео опублікували на сторінці фонду Повернись живим. Фонд власне допоміг підрозділу обладнанням, яке й допомогло знищити рашистів.

«Ось що буває, коли російська техніка йде в бій проти наших захисників. Окупанти лишилися горіти на узбіччях. Й так буде з кожним, хто вважає, що має право приходити на нашу землю зі зброєю.

З мечем прийшли − від меча і загинете!

Окупанти, ми знаємо, що ви слідкуєте за фондом, і вкотре кажемо: краще тікайте, поки ще можете, бо ми йдемо по вас. Ми знищимо вас. І будемо нищити, поки живі!», − заявили у фонді.

Нагадаємо, бійці полку Нацгвардії «Азов», які обороняють Маріуполь, опублікували моторошне відео заблокованого росіянами міста.

«40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована, але не скорена», – йдеться в повідомленні.