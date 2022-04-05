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    Захисники України знищили ворожу колону на Донбасі (відео)

    Була колона окупантів. І більше немає - Захисники України знищили ворожу колону на Донбасі (відео)
    Була колона окупантів. І більше немає
    скріншот з відео

    Триває 41-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Українські воїни з підрозділу К2 54 ОМБр завдали потужного удару по бронетехніці ворога.

    Відповідне відео опублікували на сторінці фонду Повернись живим. Фонд власне допоміг підрозділу обладнанням, яке й допомогло знищити рашистів.

    «Ось що буває, коли російська техніка йде в бій проти наших захисників. Окупанти лишилися горіти на узбіччях. Й так буде з кожним, хто вважає, що має право приходити на нашу землю зі зброєю.

    З мечем прийшли − від меча і загинете!

    Окупанти, ми знаємо, що ви слідкуєте за фондом, і вкотре кажемо: краще тікайте, поки ще можете, бо ми йдемо по вас. Ми знищимо вас. І будемо нищити, поки живі!», − заявили у фонді.

    Нагадаємо, бійці полку Нацгвардії «Азов», які обороняють Маріуполь, опублікували моторошне відео заблокованого росіянами міста.

    «40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована, але не скорена», – йдеться в повідомленні.

    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Захисники України знищили ворожу колону на Донбасі (відео)