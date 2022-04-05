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    Думки вголос

    Українка викинула «Россию» на смітник (фото)

    Україна наїлася всього російського. Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь &ndash; вічна пам&rsquo;ятка про це - Українка викинула «Россию» на смітник (фото)
    Україна наїлася всього російського. Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь – вічна пам’ятка про це
    фото: glavcom.ua

    Росія зірвала маску, а там виявився ґвалтівник і кат

    Початок квітня 2022 року. Середмістя одного з обласних центрів України. Фронт за кілька сотень кілометрів. Про війну в цьому місці нагадують лише сирени та біженці.

    Жінка 50+ у довгому затертому пуховику та… в червоних лакованих туфлях направилася у бік сміттєвих контейнерів. Та не червоні туфлі привертають увагу. Аксесуаром, який далеко кидається в очі, є спортивна, трохи зашарпана сумка з яскравим написом «РОССИЯ».

    Крізь весняну хурделицю, що у перші дні квітня накрила Україну, «РОССИЯ» таки дійшла до своєї цілі. Вона знайшла своє місце – на українському смітнику. Її туди викинула проста українська жінка, вона твердо йшла у червоних лакованих туфлях по снігу.

    фото: glavcom.ua

    фото: glavcom.ua

    У це важко повірити, але рівно 10 років тому, наприкінці 2012 року 41% українців підтримували утворення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі. Ще 15% на той час не визначились.

    Росією «пахло» й у мовному питанні. 41% респондент, опитаний соціологічною групою «Рейтинг», підтримував надання російській мові статусу державної. Ще 8% опитаних не знали що сказати.

    Певний злам свідомості настав в Україні з приходом трагічної «русской весны» 2014 року. Єдину союзну державу у складі Росії, Білорусі та України вже підтримували 20,1%, були проти – 70,5%!

    Але всі ілюзії і цих 20% зруйнувала сама Росія. Вона вторглася в домівку кожного з українців 24 лютого 2022 року, скинула маску брата, під якою виявився ґвалтівник і кат.

    «До 2014 року Україна вважала Росію дивакуватим, але старшим братом, з якого треба брати приклад у питанні ведення бізнесу та копіювати культуру. «НАТО» було майже лайливим словом. У ті часи я займався соціологічними дослідженнями і 75% громадян України вважали НАТО чимось дуже поганим. Нині все навпаки. І все це накоїв Путін», – констатує відомий журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

    Та не Путіним єдиним. Як пояснити вчинок російської співачки Юлії Чичеріної, яка в березні 2022-го в українському Енергодарі зрізала з флагштоку державний прапор? Або витівку путінського «соловейка» Миколи Баскова, який назвав війну «миротворческой операцией, концем геноцида и предотвращение нападения на Россию».

    Подібні носії «культурної» Росії, які в Україні Кучми-Януковича мали аншлаги, у теперішній Україні викликають лише блювотний рефлекс. Україна наїлася всього російського. Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь – вічна пам’ятка про це.

    Пошарпана спортивна сумка «РОССИЯ» вже на українському смітнику.

    І це – не вигадка. Це реальність.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українка викинула «Россию» на смітник (фото)