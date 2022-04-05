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    Окупанти депортували до концтабору 30 тис. українців, – Кириленко

    Окупанти вивезли у концтабір на окупованому Донбасі 16 неповнолітніх без батьків чи опікунів. 12-річна Кіра Обединська, чий тато загинув у Маріуполі, є однією з цих дітей - Окупанти депортували до концтабору 30 тис. українців, – Кириленко
    Окупанти вивезли у концтабір на окупованому Донбасі 16 неповнолітніх без батьків чи опікунів. 12-річна Кіра Обединська, чий тато загинув у Маріуполі, є однією з цих дітей
    фото: Facebook Павла Кириленка

    Рашисти вивозять українців із захоплених території Донецької області в ОРДЛО чи взагалі у Росію

    Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко заявив, що кількість вивезених на підконтрольну окупантами територію жителів Донецької області складає уже кількадесят тисяч. Про це чиновник розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Вивезено близько 30 тисяч. Вони потрапляють до так званих концентраційних таборів (фільтраційні табори – місця тимчасового утримання, де біженців перевіряють на предмет прихильності до Росії і ставлення до війни – ред.), де проводиться селекція», – пояснив Кириленко.

    За словами голови Донецької ОВА, у цьому таборі окупанти визначають, куди відправляти депортованих далі. Частину з них везуть на територію Російської Федерації. У вивезених до концтабору рашисти відбирають документи, видаючи якісь власні довідки.

    Кириленко наголосив, що росіяни планували вивезти значно більше людей: «За нашою інформацією, ворог не задоволений тією кількістю, яку вони вивезли». Саме через те, що люди не поспішають виїжджати туди, куди вимагають від них окупанти, вони і влаштували справжній терор. Окупанти, зазначив голова ОВА, «вдалися до страшних знущань, сіють паніку, морять голодом, обстрілюють, завдають авіаудари».

    Серед вивезених до концтабору є й діти. Зокрема, відомо про 16 дітей, яких вивезли самих, без батьків чи опікунів. «Їх повезли до Донецька з тим формулюванням, що як тільки встановимо контроль за Маріуполем, ми їх повернемо»,в – так, за словами військового губернатора Донеччини, окупанти пояснювали свої дії. Крім цього, у складі депортованих сімей також є неповнолітні.

    Нагадаємо, що однією із неповнолітніх, вивезених у ОРДЛО з Маріуполя без дорослих, є 12-річна донька чемпіона України з водного поло Євгена Обедінського Кіра.

    батько Кіри, відомий український ватерполіст, колишній капітан збірної України, загинув у Маріуполі 17 березня.

    Додамо, що ще 25 березня у своєму зверненні до Європейської ради президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти під час війни викрали понад дві тисячі українських дітей.

    Читайте також: Павло Кириленко: Росіяни знищили Маріуполь через заздрість
    Теги: Маріуполь росія окупанти діти війна ОРДЛО Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти депортували до концтабору 30 тис. українців, – Кириленко