Окупанти депортували до концтабору 30 тис. українців, – Кириленко

Окупанти вивезли у концтабір на окупованому Донбасі 16 неповнолітніх без батьків чи опікунів. 12-річна Кіра Обединська, чий тато загинув у Маріуполі, є однією з цих дітей

Рашисти вивозять українців із захоплених території Донецької області в ОРДЛО чи взагалі у Росію

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко заявив, що кількість вивезених на підконтрольну окупантами територію жителів Донецької області складає уже кількадесят тисяч. Про це чиновник розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Вивезено близько 30 тисяч. Вони потрапляють до так званих концентраційних таборів (фільтраційні табори – місця тимчасового утримання, де біженців перевіряють на предмет прихильності до Росії і ставлення до війни – ред.), де проводиться селекція», – пояснив Кириленко.

За словами голови Донецької ОВА, у цьому таборі окупанти визначають, куди відправляти депортованих далі. Частину з них везуть на територію Російської Федерації. У вивезених до концтабору рашисти відбирають документи, видаючи якісь власні довідки.

Кириленко наголосив, що росіяни планували вивезти значно більше людей: «За нашою інформацією, ворог не задоволений тією кількістю, яку вони вивезли». Саме через те, що люди не поспішають виїжджати туди, куди вимагають від них окупанти, вони і влаштували справжній терор. Окупанти, зазначив голова ОВА, «вдалися до страшних знущань, сіють паніку, морять голодом, обстрілюють, завдають авіаудари».

Серед вивезених до концтабору є й діти. Зокрема, відомо про 16 дітей, яких вивезли самих, без батьків чи опікунів. «Їх повезли до Донецька з тим формулюванням, що як тільки встановимо контроль за Маріуполем, ми їх повернемо»,в – так, за словами військового губернатора Донеччини, окупанти пояснювали свої дії. Крім цього, у складі депортованих сімей також є неповнолітні.

Нагадаємо, що однією із неповнолітніх, вивезених у ОРДЛО з Маріуполя без дорослих, є 12-річна донька чемпіона України з водного поло Євгена Обедінського Кіра.

батько Кіри, відомий український ватерполіст, колишній капітан збірної України, загинув у Маріуполі 17 березня.

Додамо, що ще 25 березня у своєму зверненні до Європейської ради президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти під час війни викрали понад дві тисячі українських дітей.