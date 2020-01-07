«Зараз іде боротьба за правду». Різдвяне звернення патріарха Філарета



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«Святкуючи Різдво Христове ми, насамперед, повинні подумати не про святкові трапези, а про те, яким чином Бог визволив нас від гріха і від смерті і повернув нас до першого блаженства»

Патріарх Філарет привітав українців з Різдвом Христовим.

«Я вас поздоровляю, дорогі браття і сестри, бажаю, щоб Господь дарував нам мир, злагоду, щоб ми були добрими, любили один одного і прославляли Господа нашого Ісуса Христа, Який народився у Вифлеємі», - побажав усім християнам Предстоятель Київського Патріархату.

Як повідомляв Главком, на різдвяну службу до Патріарха Філарета у Володимирський собор 6 січня прийшли сотні вірян.

Варто зазначити, що у 2020 році українське ТБ вперше не транслювало різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де править Філарет.

Трансляції відбувалася лише з Михайлівського Золотоверхого собору, де служить предстоятель Української православної церкви Епіфаній, з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, де служить предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав, а також з Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, де служить митрополит Михаїл.