Українське ТБ вперше не транслюватиме різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де правитиме Філарет



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Трансляція різдвяних богослужінь запланована лише з трьох соборів

Суспільне телебачення вперше не транслюватиме різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де правитиме Філарет.

Про це свідчить анонс програми Суспільного.

Зазначимо, що раніше завжди були включення з Володимирського патріаршого собору. Це вперше трансляція буде лише з Михайлівського Золотоверхого собору, з Патріаршого собору Воскресіння Христового та з Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку.

Нагадаємо, раніше керуючий справами УПЦ МП розказав, чому ходить в храм до Філарета.