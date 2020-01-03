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    Суспільство

    Українське ТБ вперше не транслюватиме різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де правитиме Філарет

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    Українське ТБ вперше не транслюватиме різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де правитиме Філарет

    Трансляція різдвяних богослужінь запланована лише з трьох соборів

    Суспільне телебачення вперше не транслюватиме різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де правитиме Філарет.

    Про це свідчить анонс програми Суспільного.

    Зазначимо, що раніше завжди були включення з Володимирського патріаршого собору. Це вперше трансляція буде лише з Михайлівського Золотоверхого собору, з Патріаршого собору Воскресіння Христового та з Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку.

    Нагадаємо, раніше керуючий справами УПЦ МП розказав, чому ходить в храм до Філарета.

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