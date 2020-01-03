Українське ТБ вперше не транслюватиме різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де правитиме Філарет
Трансляція різдвяних богослужінь запланована лише з трьох соборів
Суспільне телебачення вперше не транслюватиме різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де правитиме Філарет.
Про це свідчить анонс програми Суспільного.
Зазначимо, що раніше завжди були включення з Володимирського патріаршого собору. Це вперше трансляція буде лише з Михайлівського Золотоверхого собору, з Патріаршого собору Воскресіння Христового та з Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку.
Нагадаємо, раніше керуючий справами УПЦ МП розказав, чому ходить в храм до Філарета.
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