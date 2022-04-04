Розвідка оприлюднила список військових РФ, які скоювали звірства у Бучі

Росіяни прийшли в Україну, щоб знищити її

Час прийде і за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військовослужбовців, які брали участь у скоєнні військових злочинів у Бучі Київської області. Про це розвідка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча», – вказано у повідомленні.

Розвідка наголошує, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

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Переглянути список також можна ось тут. Там вказані ПІБ солдатів, дати народження, паспортні дані, звання тощо.

Раніше волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович опублікував перелік російських частин та бригад російських збройних сил, які вчиняли воєнні злочини у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Ідеться про:

64 омсбр 35 армії Східного військового округу;

5 отбр 36 армії Східного ВО;

331 вдп 98 вдд;

137 вдп 106 вдд;

104 и 234 дшп 76 дшд;

14 и 45 обрспн;

63 опОН Росгвардії;

155 обрмп Тихокеанського флота;

74 омсбр (Юрга);

31 одшбр;

141 опсн імені кадирова.

Нагадуємо, що ще 25 лютого InformNapalm опублікував 3 таблиці з даними на понад 100 000 російських військових . Орієнтовно ця база актуального стану на 2018 рік, тобто в ній може не бути тих, хто підписав контракти після 2018 року і, навпаки, в цей час може бути тихою, хто служить до 2018 року.

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