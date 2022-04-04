Російський пошуковик блокує фото розстріляних Маріуполя і Бучі

Кремль не дозволяє росіянам побачити звірства у Бучі та Маріуполі навіть у інтернет-пошуковиках

Росія приховує від своїх громадян правду про звірства власної армії навіть у інтернеті

Кремлівська цензура, яка приховує від росіян правду про «військову спецоперацію», зачепила навіть пошукові системи. Зокрема, найпопулярніший російський пошуковик «Яндекс».

На пошуковий запит «Буча» у зображеннях російський «Яндекс» показує лише фото довоєнного українського міста, повністю блокуючи свіжі фотосвідчення звірств рашистських окупантів.

Російський пошуковик показує фото квітучої довоїнної Бучі 06

Тоді як популярний у всьому світі пошуковик Google демонструє безліч фотографій, зроблених у Бучі після звільнення від російських військ. На цих світлинах можна побачити наслідки кількатижневого перебування ворога у північно-західному передмісті української столиці.

Google же показує усю правду про бучанські звірства рашистів

Така ж картина і з пошуковим запитом «Мариуполь». Російський пошуковик, на відміну від американського, не показує жодної фотографії цього приазовського міста, зробленої у часи російсько-української війни.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

Президент Володимир Зеленський запросив екс-очільників Франції та Німеччини (Ніколя Саркозі й Ангелу Меркель відповідно) відвідати Бучу, аби вони самі пересвідчилися у звірствах рашистських військових.