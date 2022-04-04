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    Російський пошуковик блокує фото розстріляних Маріуполя і Бучі

    Кремль не дозволяє росіянам побачити звірства у Бучі та Маріуполі навіть у інтернет-пошуковиках - Російський пошуковик блокує фото розстріляних Маріуполя і Бучі
    Кремль не дозволяє росіянам побачити звірства у Бучі та Маріуполі навіть у інтернет-пошуковиках
    фото: «Главком»

    Росія приховує від своїх громадян правду про звірства власної армії навіть у інтернеті

    Кремлівська цензура, яка приховує від росіян правду про «військову спецоперацію», зачепила навіть пошукові системи. Зокрема, найпопулярніший російський пошуковик «Яндекс».

    На пошуковий запит «Буча» у зображеннях російський «Яндекс» показує лише фото довоєнного українського міста, повністю блокуючи свіжі фотосвідчення звірств рашистських окупантів.

    Російський пошуковик показує фото квітучої довоїнної Бучі 06

    Російський пошуковик показує фото квітучої довоїнної Бучі 06

    Тоді як популярний у всьому світі пошуковик Google демонструє безліч фотографій, зроблених у Бучі після звільнення від російських військ. На цих світлинах можна побачити наслідки кількатижневого перебування ворога у північно-західному передмісті української столиці.

    Google же показує усю правду про бучанські звірства рашистів

    Google же показує усю правду про бучанські звірства рашистів

    Така ж картина і з пошуковим запитом «Мариуполь». Російський пошуковик, на відміну від американського, не показує жодної фотографії цього приазовського міста, зробленої у часи російсько-української війни.

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    Російський пошуковик блокує фото розстріляних Маріуполя і Бучі
    Російський пошуковик блокує фото розстріляних Маріуполя і Бучі

    Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

    Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

    Президент Володимир Зеленський запросив екс-очільників Франції та Німеччини (Ніколя Саркозі й Ангелу Меркель відповідно) відвідати Бучу, аби вони самі пересвідчилися у звірствах рашистських військових.

    Теги: Маріуполь росія окупанти Google війна Буча Україна Яндекс окупація #stoprussia
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    Російський пошуковик блокує фото розстріляних Маріуполя і Бучі