Російський пошуковик блокує фото розстріляних Маріуполя і Бучі
Росія приховує від своїх громадян правду про звірства власної армії навіть у інтернеті
Кремлівська цензура, яка приховує від росіян правду про «військову спецоперацію», зачепила навіть пошукові системи. Зокрема, найпопулярніший російський пошуковик «Яндекс».
На пошуковий запит «Буча» у зображеннях російський «Яндекс» показує лише фото довоєнного українського міста, повністю блокуючи свіжі фотосвідчення звірств рашистських окупантів.
Тоді як популярний у всьому світі пошуковик Google демонструє безліч фотографій, зроблених у Бучі після звільнення від російських військ. На цих світлинах можна побачити наслідки кількатижневого перебування ворога у північно-західному передмісті української столиці.
Така ж картина і з пошуковим запитом «Мариуполь». Російський пошуковик, на відміну від американського, не показує жодної фотографії цього приазовського міста, зробленої у часи російсько-української війни.
Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.
Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.
Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.
Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.
Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.
Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.
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