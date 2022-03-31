  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Злочини окупантів. Вагітна дівчина стала вдовою у 19 років (відео)

    Волонтери намагаються хоч якось допомогти дівчині - Злочини окупантів. Вагітна дівчина стала вдовою у 19 років (відео)
    Волонтери намагаються хоч якось допомогти дівчині
    скріншот з відео

    Вже понад місяць триває повномасштабна війна Росії проти України

    9 людей загинули, 57 травмовано внаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині уранці 13 березня.

    Серед загиблих був і 22-річний Костянтин Руденко.

    Як повідомляє «Радіо свобода», у нього залишилась 19-річна дружина на 9-му місяці вагітності. Дівчина встигла поговорити з ним за за декілька хвилин до трагедії.

    «Ніколи не думала, що поїду на машині «Вантаж 200» забирати свого чоловіка, − розповіла Соломія. − Ось та сама куртка, в якій він був. Як нам сказали, що їх просто у підвалі привалило великою плитою»

    Вона також показала годинник, який подарувала чоловікові під час останнього святкування Нового року.

    Тепер це буде згадка для їхнього сина, якого вона хоче назвати Артемом, бо так просив Костянтин.

    За словами Соломії, волонтери допомогли їй з дитячими речима. Але вона й досі не уявляє, як буде самотужки виховувати дитину.

    Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ вшанував пам'ять полеглого Героя. Життя Андрія Хоменка обірвалося 3 березня під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині.

    Він до кінця командував своїм підрозділом, завдавши противнику максимальних втрат − близько 30-ти російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна дружина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Злочини окупантів. Вагітна дівчина стала вдовою у 19 років (відео)