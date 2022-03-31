Злочини окупантів. Вагітна дівчина стала вдовою у 19 років (відео)

Вже понад місяць триває повномасштабна війна Росії проти України

9 людей загинули, 57 травмовано внаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині уранці 13 березня.

Серед загиблих був і 22-річний Костянтин Руденко.

Як повідомляє «Радіо свобода», у нього залишилась 19-річна дружина на 9-му місяці вагітності. Дівчина встигла поговорити з ним за за декілька хвилин до трагедії.

«Ніколи не думала, що поїду на машині «Вантаж 200» забирати свого чоловіка, − розповіла Соломія. − Ось та сама куртка, в якій він був. Як нам сказали, що їх просто у підвалі привалило великою плитою»

Вона також показала годинник, який подарувала чоловікові під час останнього святкування Нового року.

Тепер це буде згадка для їхнього сина, якого вона хоче назвати Артемом, бо так просив Костянтин.

За словами Соломії, волонтери допомогли їй з дитячими речима. Але вона й досі не уявляє, як буде самотужки виховувати дитину.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ вшанував пам'ять полеглого Героя. Життя Андрія Хоменка обірвалося 3 березня під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині.

Він до кінця командував своїм підрозділом, завдавши противнику максимальних втрат − близько 30-ти російських окупантів.