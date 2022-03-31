Яке майбутнє очікує на Путіна

Все оточення Путіна розуміє, що його політика матиме тяжкі наслідки для Росії

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Для любого диктатора, хозяина авторитарной страны очень важно, кто его заменит на вершине власти, как гарант его безопасности после ухода и как продолжатель его политического курса. Для любого диктатора первое условие важнее второго.

После вероломного нападения России на Украину и признания мировым сообществом президента России «военным преступником» любому его преемнику будет очень трудно обеспечить выполнение обещания Путину по гарантии его безопасности после ухода от власти. Скорее наоборот, сдача «новой властью» Путина, как «военного преступника», позволит новому хозяину Кремля или «Политбюро» надеется на снятие мировым сообществом части санкций, которые так сильно душат Россию.

Более того, если до вторжения в Украину Путин мог позволить себе такую роскошь как выбирать себе преемника, то сейчас, натворив столько бед, страшно обидев Украину, поссорившись с Европой, подставив экономику России и ее олигархов под удар страшных санкций, и сильно разочаровав Германию и Китай, ему придется соглашаться с той кандидатурой преемника, которую ему предложат ближайшие товарищи. Сейчас все окружение Путина, не от хорошей жизни, страшно осмелело. Все они ужасно рискуют, ибо Путин всех подозревает и может обрушить свой гнев на любого из них. Но они не хотят терять ни жизнь, ни огромную власть и собственность вместе с уходом Путина.

Они все хорошо понимают, что политика лично Путина привела Россию к такому страшному результату-страна агрессор и изгой. Поэтому они торопят Путина определиться с предложенными фигурами преемниками, чтобы в любом случае сделать проигравшего Путина виновником всех бед. Так, когда-то друзья Сталина бросились бороться с сталинизмом и культом личности. Или друзья Хрущева успешно боролись его авантюризмом и волюнтаризмом. Тоже самое будет с культом и силой Путина, после устранения его от власти.

И только после смены Путина на любого другого политика, в Кремле будет срочно вырабатываться План Б относительной того, как выбраться из украинской авантюры и проигранной российско-украинской войны, и сохранить власть в России.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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