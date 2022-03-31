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    Не доніс золото і долари до Росії. В Україні вбито псковського десантника-мародера

    Російському солдату було 28 років - Не доніс золото і долари до Росії. В Україні вбито псковського десантника-мародера
    Російському солдату було 28 років
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    В Україні знищено військовослужбовця 104 гвардійського парашутно-десантного полку із Пскову РФ Дениса Цибенка, при ньому було багато золотих і ювелірних прикрас. Фото зі знищеним десантником поширив у соцмережі начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції України офіцер Сил оборони Євген Жуков.

    «Руснява єлітна дєсантура в дії. Ох і миші. Скільки бачив, но від такого в мене реально шок», – підписав він дві світлини.

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    Окупант з дружиною
    Не доніс золото і долари до Росії. В Україні вбито псковського десантника-мародера
    Не доніс золото і долари до Росії. В Україні вбито псковського десантника-мародера

    На світлинах, де лежить вбитий російський окупант, також викладено купюри – долари й фунти стерлінгів, а також золото, ланцюжки, сережки, інші коштовні прикраси, годинник тощо.

    Як пишуть українські ЗМІ, судячи з даних Цибенко з його сторінок в соціальних мережах, він народився 6 серпня 1994 року. Закінчив Псковський університет зі ступенем бакалавр за напрямом менеджменту. Проживав в Опочці Псковської області. Був одружений.

    Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Не доніс золото і долари до Росії. В Україні вбито псковського десантника-мародера