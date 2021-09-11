Дві особи стали жертвами торнадо в Італії

Жителі острова назвали стихію апокаліпсисом через її руйнівні наслідки

Нищівна негода завдала збитків десяткам господарств

На острів Пантеллерія біля берегів Італії обрушився найсильніший торнадо. Про це повідомляє BBC News.

За інформацією надзвичайних служб, жертвами стихії стали дві людини. Як мінімум десять жителів постраждали, четверо з них знаходяться в критичному стані. Поранених планують доставити на вертольоті в лікарню Палермо, коли погодні умови покращаться.

За словами одного з рятувальників, обстановка на острові нагадувала апокаліпсис. Відзначається, що торнадо зірвав дахи з десятків будинків, перевернув автомобілі і зруйнував прибережну дорогу.

Раніше, внаслідок штормових повеней через ураган Іда в США загинули щонайменше 18 людей. Серед них дворічна дитина.

Як відомо, у США лютує ураган Іда – один із найсильніших за 170 років (відео).

Нагадаємо, ураган четвертої категорії Іда призвів до зміни напрямку течії Міссісіпі – найбільшої річки Північної Америки – біля міста Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана.

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