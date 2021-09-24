Іспанія оголосить острів на Канарах зоною катастрофічного лиха

«Виняткова ситуація на Ла Пальмі вимагає виняткових дій», заявив прем’єр Іспанії

Влада Іспанії 28 вересня оголосить острів Ла Пальма зоною катастрофічного лиха через виверження вулкана Кумбре-Велья. Уряд також готує спеціальний план з відновлення постраждалих територій, заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

«Виняткова ситуація на Ла Пальмі вимагає виняткових дій. Наступного вівторка (28 вересня, – ред.) Рада міністрів схвалить класифікацію острова Ла Пальма як зону катастрофічного лиха», – сказав Санчес в ході візиту на острів.

Він додав, що уряд вже працює над спеціальним планом відновлення острова з негайними заходами, спрямованими на усунення збитку, нанесеного виверженням.

Прем'єр також уточнив, що буде надана допомога тим, хто позбувся своїх будинків через удар стихії.

Нагадаємо, на Канарах через виверження вулкана евакуювали понад п’ять тисяч мешканців (фото, відео).

Лава зруйнувала понад сотню будинків і зробила ряд доріг непрохідними.

Канарські острови – архіпелаг із семи островів біля північного заходу Африки. Востаннє виверження вулкана тут було зареєстровано в 2011 році під водою біля острова Ель-Йерро. Вулкан Кумбре-Велья раніше вивергався у ХХ столітті двічі – в 1971 і 1949 рр.

Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

Нагадаємо,авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.

Також через виверження вулкана на Канарах влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб.

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