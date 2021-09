Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії (відео)

Землетрус в Австралії є одним з найбільших за всю історію країни, що спричинило руйнування будівель у другому за величиною місті країни та викликало поштовхи у сусідніх штатах. Епіцентр землетрусу був поблизу сільського міста Менсфілд у штаті Вікторія, приблизно за 200 км на північний схід від Мельбурна, на глибині 10 км.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що поки «немає повідомлень про серйозні руйнування» після землетрусу магнітудою 6,0 поблизу Мельбурна, повідомляє Global News

«На цьому етапі ми не отримали повідомлень про серйозні руйнації і це дуже хороша новина, і ми сподіваємось, що ці хороші новини будуть продовжуватися», – сказав журналістам у Вашингтоні Моррісон, який зараз перебуває з державним візитом у США.

Землетрус у середу виявився сильнішим за попереднього рекордсмена – 5,6 у Ньюкаслі в 1989 році, що призвів до 13 смертей.

Журналісти Австралійської телерадіомовної корпорації Майкл Роуленд і Тоні Армстронг були в студії вранці, коли стався землетрус, і потряс телевізор.

A magnitude six #Earthquake has rattled Melbourne and regional Victoria.

This is the moment when News Breakfast presenters @mjrowland68 and @Tonaaayy_ were rocked by it. pic.twitter.com/Z4gz0sWJve