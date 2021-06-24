З'явилося відео з британського есмінця, який «атакували» росіяни

Жодного шуму від начебто «попереджувального вогню» на відео не чути

Медіакорпорація BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео із військового корабля, у сторону якого начебто здійснили «попереджувальний вогонь» російські окупанти.

Кореспондент BBC Джонатан Біл повідомив, що судно переслідували російські військові, але жодного шуму від начебто «попереджувального вогню» на відео не чути.

Відзначається, що російські військові по радіозв’язку передали попередження: «Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти».

Відомо, що Defender плив із Одеси в Грузію через територіальні води України по загальноприйнятому і міжнародно визнаному транзитному маршруту.





Нагадаємо, 23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. З боку РФ начебто була відкрита стрілянина. У РФ додають, що есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення так званого державного кордону РФ.

Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Як повідомлялося, вранці у п'ятницю, 18 червня, два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

Перед цим на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).