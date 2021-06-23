Обстріл Росією британського есмінця: журналіст ВВС був на кораблі і розповів деталі

За словами кореспондента, понад 20 літаків в небі і два російські катери берегової охорони стежили за британським кораблем

На британському есмінці HMS Defender, проти якого, за твердженням РФ, у середу було відкрито попереджувальний вогонь біля Криму, опинився кореспондент BBC, який розповів про перебіг інциденту у Чорному морі. Про це повідомляє BBC.

Нагадаємо, у середу 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender нібито «увійшов в російські територіальні води» недалеко від окупованого РФ Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії втім заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь і що води були російські.

Як з’ясувалося, на борту британського корабля перебував кореспондент BBC Джонатан Біл. Він повідомив, що судно зазнало переслідувань з боку російських військових.

Як пише BBC, журналіста запросили на борт корабля до того, як стався інцидент.

За словами кореспондента, понад 20 літаків в небі і два російські катери берегової охорони стежили за британським кораблем.

Кореспондент описав ворожі попередження через радіозв’язок та розповів, що екіпаж судна готувався до можливої конфронтації.

«Два російських прикордонних кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс. В якийсь момент один з російських кораблів наблизився до есмінця на 100 метрів.

Попередження від російських військових, що лунали по радіо, ставали дедалі більш ворожими.

«Ми відкриємо вогонь, якщо ви не зміните курс», - лунало одне з них.