Міноборони Британії про обстріл військовими РФ: корабель був у водах України

Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму

Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму, заявивши, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався. Відповідна заява була оприлюднена у Twitter британського Міноборони у середу по обіді.

«Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права», – йдеться у заяві.

«Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійськими стрільбами в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про свою діяльність. Жодного пострілу у HMS Defender не було, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби», – додали у британському міністерстві.

Нагадаємо, Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму.З боку РФ була відкрита стрілянина. У РФ додають, що есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення так званого державного кордону РФ.

Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 18 червня, два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

Перед цим на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).