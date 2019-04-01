З’явилося відео з місця аварії літака співвласниці російської авіакомпанії



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Скріншот з відео

На кадрах видно палаючі уламки літака і співробітників рятувальних служб, які працюють на місці катастрофи

Німецькі ЗМІ оприлюднили відео з місця катастрофи бізнес-джета, на якому летіла співвласник російської авіакомпанії S7 Наталія Фільова. У результаті аварії літака загинули три особи.

На кадрах видно палаючі уламки літака і співробітників рятувальних служб, які працюють на місці катастрофи.

Загибла Наталія Фільова була однією з найбагатших росіянок - вона голова ради директорів авіакомпанії S7 і її співвласник. У минулому році її особистий статок оцінювався журналом Forbes в 600 млн доларів. Вона була нарівні зі своїм чоловіком співвласниками найбільшої приватної авіакомпанії Росії - S7 Group, куди входять 15 інших компаній.

За пасажиропотоком авіакомпанія S7 поступалася на території Росії тільки «Аерофлоту». Наталії Фільовій було 55 років.

Нагадаємо, у Німеччині неподалік від аеродрому в Гессені у комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого перебував співвласниця авіакомпанії Наталія Фільова. Після падіння літак практично повністю згорів.

Легкомоторний літак Epic розбився в районі Франкфурта, а на його борту перебували пілот і два пасажири. За даними Bild, разом з Фільовою загинув її чоловік.