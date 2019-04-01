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    З’явилося відео з місця аварії літака співвласниці російської авіакомпанії

    • Розсилка
    Скріншот з відео - З’явилося відео з місця аварії літака співвласниці російської авіакомпанії
    Скріншот з відео

    На кадрах видно палаючі уламки літака і співробітників рятувальних служб, які працюють на місці катастрофи

    Німецькі ЗМІ оприлюднили відео з місця катастрофи бізнес-джета, на якому летіла співвласник російської авіакомпанії S7 Наталія Фільова. У результаті аварії літака загинули три особи.

    На кадрах видно палаючі уламки літака і співробітників рятувальних служб, які працюють на місці катастрофи.

    Загибла Наталія Фільова була однією з найбагатших росіянок - вона голова ради директорів авіакомпанії S7 і її співвласник. У минулому році її особистий статок оцінювався журналом Forbes в 600 млн доларів. Вона була нарівні зі своїм чоловіком співвласниками найбільшої приватної авіакомпанії Росії - S7 Group, куди входять 15 інших компаній.

    За пасажиропотоком авіакомпанія S7 поступалася на території Росії тільки «Аерофлоту». Наталії Фільовій було 55 років.

    Нагадаємо, у Німеччині неподалік від аеродрому в Гессені у комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого перебував співвласниця авіакомпанії Наталія Фільова. Після падіння літак практично повністю згорів.

    Легкомоторний літак Epic розбився в районі Франкфурта, а на його борту перебували пілот і два пасажири. За даними Bild, разом з Фільовою загинув її чоловік.

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