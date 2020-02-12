В Одесі знизилася захворюваність на ГРВІ та грип



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Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби у місті

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі минулого тижня знизилася на 15,2%, порівняно з попереднім тижнем.

Всього за минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 6050 одеситів. Захворюваність на ГРВІ та грип серед дитячого населення за тиждень знизилася на 24,9%, порівняно з попереднім тижнем. При цьому питома вага дітей серед загальної кількості хворих знизилася на 11% і склала 67%. Ці показники підтверджують доцільність і ефективність введення карантинно-обмежувальних заходів у школах Одеси.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі минулого тижня склав 607,7 на 100 тис. населення і перевищив епідемічний поріг на 15%, що свідчить про середній рівень інтенсивності епідпроцесу.

Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А H1N1 і вірусів негрипозної етіології (парагрип, аденовірус, риновірус).

З урахуванням епідситуації для запобігання поширенню грипу та ГРВІ наказом департаменту охорони здоров'я Одеської міськради з 28 грудня 2019 року введено обмежувальні заходи в міських лікувально-профілактичних закладах, зокрема масковий режим і заборона відвідувань пацієнтів у стаціонарах.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизилася на 6,1%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 108 випадків, з яких 60,2% - діти.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 16 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 16 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.