Явище чайлдфрі. Психолог пояснила, чому люди відмовляються від народження дітей



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Сімейний психолог Катерина Гольцберг

«Продовження роду – інстинкт, щоб від нього відмовитися, потрібен резон»

Практикуючий психолог Катерина Гольцберг стверджує, що нема універсальних причин, що змушують людей відмовлятися від народження дітей.

Таку думку фахівчиня висловила в інтерв’ю «Главкому».

За словами психолога, продовження роду – це інстинкт, і щоб від нього відмовитися, потрібен резон.

«Я б розділила таких людей на кілька категорій. Перша – жінки, які не можуть мати дітей з фізіологічних причин. У них спрацьовує компенсаторний механізм і вони починають це раціоналізувати: зате можу реалізуватися на роботі, розбагатіти, подорожувати, займатися тільки собою, бути вільною», - зазначила Гольцберг.

Другу категорію людей, які відмовляються від дітей психолог назвала ідейними чайлдфрі.

«Серед них є чимало жінок, які є старшими сестрами, а отже, свою потребу няньчитися вдовольнили ще у дитинстві, коли їм доручали це. Часто такий досвід є негативним і накладає відбиток – вони цим вже «наїлись», - наголосила Гольцберг.

До третьої категорії чайлдфрі психолог віднесла відповідальних, чудово реалізованих, успішних жінок, які усвідомлюють, що дитина вимагає великих емоційних та моральних затрат, а вони наразі не мають таких сил.

«Існують і ті, що просто не люблять дітей, їм може бути комфортно з собакою», - стверджує Гольцберг.

«Гірше, коли жінка народжує без усвідомлення того, на що йде і потім шкодує про своє рішення народити. Це перетворюється на трагедію, як для жінок, так і для дітей», - переконує вона.

За словами психолога, у випадку з чоловіками стремління до чайлдфрі пояснюється тим, що здебільшого «у чоловіків до 30-ти років нині дуже високий рівень інфантилізму».

«Взагалі я помітила, що чоловіки значно краще ставляться до дитини від коханої жінки, ніж до дитини від некоханої. У чоловіків більше це зав’язано на жінці – трапляється, що чоловік може забути про власних дітей від попереднього шлюбу, але стати чудовим вітчимом для дитини нової дружини», - поділилась спостереженнями Гольцберг.

До відома, термін чайлдфрі походить з англійської child-free - бездітництво, як і звичай об'єднуватися в групи людей, які не лише не хочуть заводити дітей, але і відстоюють своє право їх не мати.

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