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    10 тисяч рослин маку та конопель вилучила поліція у мешканців Вінницької області

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    10 тисяч рослин маку та конопель вилучила поліція у мешканців Вінницької області

    З 20 травня по 26 вересня на території області проводилось оперативно-профілактичне відпрацювання «Мак»

    З початку проведення операції працівники поліції вилучили понад 9700 незаконно висіяних рослин маку та конопель, зареєстрували 83 кримінальних провадження, 32 особам оголосили про підозру. 

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    «Метою оперативно-профілактичного відпрацювання «Мак» було виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

    Як розповів начальник управління протидії наркозлочинності ГУ НП Віталій Стахов, за час відпрацювання поліцейські вилучили 9763 незаконно посіяних нарковмісних рослин, зокрема, 5669 рослин маку та 4094 рослин конопель.

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    10 тисяч рослин маку та конопель вилучила поліція у мешканців Вінницької області
    10 тисяч рослин маку та конопель вилучила поліція у мешканців Вінницької області

    За незаконне вирощування заборонених рослин відповідно до ст. 310 ККУ розпочато 83 кримінальних проваджень, 32 правопорушникам оголошено про підозру. 

    За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин законодавством передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. 

    наркотики Вінниччина поліція рослини
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