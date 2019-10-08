10 тисяч рослин маку та конопель вилучила поліція у мешканців Вінницької області



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З 20 травня по 26 вересня на території області проводилось оперативно-профілактичне відпрацювання «Мак»

З початку проведення операції працівники поліції вилучили понад 9700 незаконно висіяних рослин маку та конопель, зареєстрували 83 кримінальних провадження, 32 особам оголосили про підозру.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«Метою оперативно-профілактичного відпрацювання «Мак» було виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Як розповів начальник управління протидії наркозлочинності ГУ НП Віталій Стахов, за час відпрацювання поліцейські вилучили 9763 незаконно посіяних нарковмісних рослин, зокрема, 5669 рослин маку та 4094 рослин конопель.

За незаконне вирощування заборонених рослин відповідно до ст. 310 ККУ розпочато 83 кримінальних проваджень, 32 правопорушникам оголошено про підозру.

За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин законодавством передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.