  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Операція «Евакуація»: скільки авто забрали з вулиць Києва за перший тиждень жовтня (фото)

    • Розсилка
    Рейди проводилися в центрі Києва - Операція «Евакуація»: скільки авто забрали з вулиць Києва за перший тиждень жовтня (фото)
    Рейди проводилися в центрі Києва
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    За порушення правил паркування було евакуйовано 35 автівок

    Минулого тижня, з 30 вересня до 06 жовтня, комунальні служби спільно з патрульної поліцією перемістили зі столичних вулиць на спецмайданчики 55 транспортних засобів порушників ПДР.

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

    «Серед них за порушення правил паркування (у співпраці з інспекторами паркування) - 35 автівок. У більшості випадків йдеться про звільнення від незаконно припаркованих авто смуг руху громадського транспорту», - йдеться в повідомленні.

    Такі рейди, зокрема, були проведені в центрі Києва: на бульварах Лесі Українки і Тараса Шевченка, вулиці Антоновича (біля Володимирського ринку).

    12 транспортних засобів затримані за порушення керування автомобілем у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Операція «Евакуація»: скільки авто забрали з вулиць Києва за перший тиждень жовтня (фото)
    Операція «Евакуація»: скільки авто забрали з вулиць Києва за перший тиждень жовтня (фото)
    Операція «Евакуація»: скільки авто забрали з вулиць Києва за перший тиждень жовтня (фото)

    Інформацію про тимчасово затримані транспортні засоби можна отримати, зателефонувавши за номером 102.

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

    Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме. 

    Київ автомобіль поліція інспекція парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ