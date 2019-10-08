Операція «Евакуація»: скільки авто забрали з вулиць Києва за перший тиждень жовтня (фото)



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Рейди проводилися в центрі Києва Фото: Центр організації дорожнього руху

За порушення правил паркування було евакуйовано 35 автівок

Минулого тижня, з 30 вересня до 06 жовтня, комунальні служби спільно з патрульної поліцією перемістили зі столичних вулиць на спецмайданчики 55 транспортних засобів порушників ПДР.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

«Серед них за порушення правил паркування (у співпраці з інспекторами паркування) - 35 автівок. У більшості випадків йдеться про звільнення від незаконно припаркованих авто смуг руху громадського транспорту», - йдеться в повідомленні.

Такі рейди, зокрема, були проведені в центрі Києва: на бульварах Лесі Українки і Тараса Шевченка, вулиці Антоновича (біля Володимирського ринку).

12 транспортних засобів затримані за порушення керування автомобілем у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.

Інформацію про тимчасово затримані транспортні засоби можна отримати, зателефонувавши за номером 102.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

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