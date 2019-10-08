Аграрії Вінниччини зібрали понад 3 млн тонн врожаю зернових



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Підсумки врожаю-2019

Про поточну ситуацію в агропромисловому секторі області поінформував на апаратній нараді в голови облдержадміністрації Владислава Скальського директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук. Він зазначив, що темпи посіву, порівняно з відповідним періодом минулого року, зросли.

Так, на сьогодні в Вінницькій області по всіх категоріях господарств зернові та зернобобові (з кукурудзою на зерно) обмолочені на площі 534 тис. га, що становить 60,7% до загальної площі. Намолочено 3 107,7 тис. тонн зернових та зернобобових при середній урожайності 58,2 ц/га, у 2018 році - 2645,2 тис. тонн при середній урожайності 51,2 ц/га. Кукурудзи на зерно обмолочено 78 тис. га, що становить 18, 6% до загальної площі. Намолочено – 640,3 тис. тонн при урожайності 82,1 ц/га, у 2018 році - 411,3 тис. тонн при урожайності 93,6 ц/га. Гречки обмолочено – 4,6 тис. га, що становить 97,1% до загальної площі. Намолочено – 8,3 тис. тонн при урожайності 18,2 ц/га, у 2018 році - 10,2 тис. тонн при урожайності 14,3 ц/га. Окрім того, соя обмолочена на площі 90,7 тис. га, що становить 78 % до загальної площі. Намолочено – 223,6 тис. тонн при урожайності 24,7 ц/га, у 2018 році - 187,9 тис. т. при урожайності 29,2 ц/га. Соняшник обмолочений на площі 204,6 тис. га, що становить 83,1% до загальної площі. Намолочено – 663,1 тис. тонн при урожайності 32,4 ц/га. У 2018 році - 686,5 тис. т. при урожайності 30,7 ц/га.

Цукровий буряк викопано на площі 14,1 тис. га, що становить 31,9% до загальної площі. Накопано – 586,5 тис. тонн при урожайності 415,3 ц/га. У 2018 році - 968,4 тис. т. при урожайності 526,9 ц/га.

Озимі зернові, включаючи озимі на зелений корм, посіяні на площі 157,9 тис. га – 45,3% від прогнозованих площ. У 2018 році - 237,9 тис. га або 68 %, з них озимої пшениці посіяно на площі 150 тис. га або на 47,7 % від прогнозованих площ. У 2018 році - 218,7 тис. га або 68,9%, озимого ячменю посіяно на площі 7,8 тис. га або 25 % від прогнозованих площ. У 2018 році - 17,5 тис. га або 59,4%.