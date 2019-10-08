На Вінниччині родина переселенців отримає кошти на придбання житла
Рішення розглянуто на засіданні обласної комісії з питань розподілу коштів субвенції
7 жовтня, в приміщенні обласної державної адміністрації, під головуванням заступника голови ОДА Олександра Крученюка, відбулось чергове засідання обласної комісії з питань розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між районними та міськими бюджетами для виплати грошової компенсації на отримання житла для деяких категорій громадян, а також членів їхніх сімей.
На розгляд обласної комісії було надано матеріали для розподілу коштів субвенцій, передбачених Вінницькій області, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 680-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».
Відповідно до вищезазначеного розпорядження, грошову компенсаційну виплату в сумі 1 008 973 гривень отримає одна внутрішньо переміщена особа, особа з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.
У 2019 році, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 418-р «Про затвердження розподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік» та №421-р «Про розподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік», грошову компенсаційну виплату на загальну суму 20 486 420 гривень отримали 23 сім’ї. З них:
- 9 сімей загиблих, померлих учасників бойових дій;
- 8 сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи;
- 4 сім’ї осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав;
- 1 сім’я особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи - внутрішньо переміщеної особи;
- 1 сім’я особи з інвалідністю II групи внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності.
Станом на 07.10.2019, житло придбали 13 сімей вищезазначених категорій осіб на загальну суму 12 346 680 гривень.