На Вінниччині затримано двох осіб, які утримували чоловіка у заручниках



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Кримінальна подія із захопленням заручників у Вінницькій області

6 жовтня близько 3-ї години ночі після реалізації оперативного плану «Заручник» поліцейські звільнили 24-річного мешканця Калинівки, якого кілька годин утримували в гаражі двоє осіб через конфлікт. У зловмисників вилучено зброю та наркотичну речовину. Про це повідомив 7 жовтня під час брифінгу начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педос.

Інформація про те, що чоловіка побили та незаконно утримують в гаражі, надійшла до поліції від місцевого жителя близько 23 години.

Потерпілий разом зі своїм знайомим-однолітком прийшли до 32-річного мешканця с. Корделівки, щоб пограти в комп’ютерну гру. Пізніше власник помешкання їх запросив до гаражного приміщення, де знаходились ще дві особи. Згодом під час вживання алкогольних напоїв виник конфлікт та бійка. Постраждав 24-річний гість - один із зловмисників наніс йому тілесні ушкодження. Тим часом товариш постраждалого подзвонив знайомому , щоб приїхав і забрав їх. Коли до господарства під’їхало авто та хлопець хотів вийти, один з присутніх чоловіків йому завадив. Гість все ж вирвався і побіг до машини. Услід йому зловмисник почав стріляти.

Внаслідок кількох пострілів пошкоджено автомобіль. Побитого ж калинівчанина зловмисника закрили в гаражі та, погрожуючи розправою, не випускали.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, який особисто виїздив на місце події, після надходження повідомлення було введено оперативний план «Заручник». До його реалізації підключили управління карного розшуку, бійців спецпідрозділу «КОРД».

- З першої розмови компромісу досягли не вдалось, але в подальших розмовах, саме та особа, яка по нашим оперативним даним вчиняла постріли зі зброї в бік потерпілих — пообіцяв особисто мені не вчиняти супротив та стрілянину в бік правоохоронців, а також не вчиняти будь-яких насильницьких дій відносно потерпілого. Після цього я домовився з ним, щоб він вийшов з будинку без зброї на зустріч зі мною та його знайомим, щоб все вирішити мирно. Він погодився, - зазначив Юрій Педос.

Потерпілого заручника з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

З місця події слідчо-оперативною групою поліції вилучено пристрій для відстрілу гумових куль, магазини до пістолета «Форд 12», стріляні гільзи від невстановленої зброї, пристрій для вживання наркотичних засобів, сухі рослини коноплі.

Згодом затриманий зізнався, що рушницю «Сайгу», з якої стріляли по легковику, він викинув у ставок.

На підставі зібраної доказової бази в процесуальному порядку затримано дві особи : 32-річного та 34-річного мешканців Калинівського району. Один із них має судимості, інший — колишній військовий. Їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.





Слідчим управлінням відкрито два кримінальних провадження: за ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст.15 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). За такі злочини може загрожувати до 15 років ув’язнення. Триває подальше розслідування.