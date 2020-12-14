Автошляхи Вінниччини потрапили в топ-15 найбільш аварійних доріг України

Згідно зі статистикою, на дорогах в межах Вінниччини сталося найбільше ДТП від січня по жовтень 2020 року

Загалом на загальнодержавних дорогах України за десять місяців цього року сталося 3 883 ДТП, під час яких 948 людей загинуло та 4 819 травмувалися, пише «Слово і діло» з посиланням на Департамент патрульної поліції України та «Укравтодор» станом на 10 грудня 2020 року.

Зокрема, щодо траси М-12 аналітики зазначають, що «найбільш небезпечні ділянки дороги у Вінницькій області, де 15 сіл мають сумну статистику за кількістю ДТП, зокрема, це Громадське, Садове, Петрик, Лукашівка, Зарванці, Вінниця (розв’язка біля «Епіцентру» та об’їзне шосе) та Гайсин».

Найбільш небезпечні дороги державного значення у 2020 році

Найбільше ДТП трапилося на трасі M-06 Київ – Чоп, де від початку року зафіксовано 469 автопригод, під час яких загинуло 121 осіб та 594 були травмовані. Найбільш аварійні ділянки ділянки траси у Київській області біля села Мила, у Рівненській області (села Калинівка, Новий Корець, Біла Криниця, Кругле, розв’язка біля зоопарку в Рівному, села Колоденка, Квасилів, Ільпінь, Панталія та Підлужжя).

На трасі M-06 у Закарпатській області найчастіше ДТП стаються у селах Абранка, Чинадійово, Кольчино, у Мукачево на вулиці Данили Галицького та на розв’язці біля «ПриватБанку», а також у селах Клячаново, Старе Давидково, Кайданово, Середнє, Глибоке, Великі Лази, Розівка, Холмок, Ратівці та у Чопі на вулиці Приозерній.

Друге місце за кількістю аварій посідає траса M-03 Київ – Харків – Довжанський. Від початку року на цій автодорозі сталося 330 ДТП, у яких загинуло 86 осіб і 424 зазнали травм. Найбільш небезпечні відрізки – села Новий Коротич, Коротич, Пісочин, Гракове та Кам’янка.

На Одеській трасі (M-05 Київ – Одеса) з початку року сталося 231 ДТП. Загинула 71 людина, травмовано 306. З особливою обережністю слід їхати у Київській області через села Гатне та Кривець, у Черкаській області – через Бузівку та Фурманку, в Кіровоградській області – через Йосипівку та Данилову Балку.

На трасі M-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка проблемні місця є в Тернополі (вулиця Шептицького, АЗС «Укр-Петроль»), у Хмельницькій області (села Лугове, Копистин, Головчинці).

Що стосується автодороги Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, то там небезпечно їхати по всій протяжності траси.

Як прокоментував статистику колишній радник міського голови, теперішній міський депутат та урбаніст Віктор Перлов, «сумна статистика» пов’язана з підвищенням швидкості транспортного потоку у населених пунктах через оновлення дорожнього покриття.

«Це не було компенсовано інфраструктурними заходами заспокоєння трафіку, тому і маємо сумну статистику. На Об’їзному шосе разом із перевищенням швидкості досить поширеним порушенням є виїзд на зустрічну смугу для обгону, що створює найбільш небезпечні умови для зіткнення», – коментує ситуацію урбаніст.

У зв’язку з цим Перлов висловлює власні пропозиції, як нормалізувати ситуацію на цих ділянках траси:

Якнайшвидше запровадити автоматичну фіксацію порушень ПДР. Першочергово – дотримання швидкість в населених пунктах і смуговості на ділянках з високою ймовірністю лобового зіткнення.

Інфраструктурно забезпечити зниження швидкості руху в межах населених пунктів, особливо поблизу пішохідних переходів та перехресть. Інструментів вдосталь – антикишені, острівці безпеки, шикани тощо.

Інфраструктурно знизити ймовірність лобового зіткнення на ділянках, подібних до вінницької об’їзної – наявний шведський досвід доріг 2+1 з компактним огородженням.

Джерело: VЕЖА