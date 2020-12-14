Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)

У Києві дороги поливають рідкими хлоридами і посипають піскосоляною сумішшю

Дорожники звітують про цілодобову роботу

У Києві продовжується обробка доріг і тротуарів протиожеледними засобами. Адже через нестійку вологу погоду вночі відбувається намерзання льоду. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

За вихідні дорожники використали:

1035,9 тонн солі;

1461,9 тонн піскосоляної суміші;

112,1 тонн рідких хлоридів

У вихідні було задіяно 439 одиниць спецтехніки.

«При погіршенні погодних умов кількість техніки може бути збільшена. Всього маємо 544 одиниці спецтехніки», - додали у Київавтодорі.

Нагадаємо, в суботу, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко зібрав на нараду керівників районів та комунальних служб столиці та доручив терміново прибрати місто від наслідків негоди. «Ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті. Тим більш, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово!»- підкреслив Віталій Кличко.

За минулі вихідні в Києві через ожеледицю травмувалося 1369 осіб.

Синоптики попередили, що протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)

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