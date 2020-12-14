Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
Дорожники звітують про цілодобову роботу
У Києві продовжується обробка доріг і тротуарів протиожеледними засобами. Адже через нестійку вологу погоду вночі відбувається намерзання льоду. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
За вихідні дорожники використали:
- 1035,9 тонн солі;
- 1461,9 тонн піскосоляної суміші;
- 112,1 тонн рідких хлоридів
У вихідні було задіяно 439 одиниць спецтехніки.
«При погіршенні погодних умов кількість техніки може бути збільшена. Всього маємо 544 одиниці спецтехніки», - додали у Київавтодорі.
Нагадаємо, в суботу, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко зібрав на нараду керівників районів та комунальних служб столиці та доручив терміново прибрати місто від наслідків негоди. «Ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті. Тим більш, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово!»- підкреслив Віталій Кличко.
За минулі вихідні в Києві через ожеледицю травмувалося 1369 осіб.
Синоптики попередили, що протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)