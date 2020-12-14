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    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)

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    У Києві дороги поливають рідкими хлоридами і посипають піскосоляною сумішшю - Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    У Києві дороги поливають рідкими хлоридами і посипають піскосоляною сумішшю
    Фото: Київавтодор

    Дорожники звітують про цілодобову роботу

    У Києві продовжується обробка доріг і тротуарів протиожеледними засобами. Адже через нестійку вологу погоду вночі відбувається намерзання льоду. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    За вихідні дорожники використали:

    • 1035,9 тонн солі;
    • 1461,9 тонн піскосоляної суміші;
    • 112,1 тонн рідких хлоридів

    У вихідні було задіяно 439 одиниць спецтехніки.

    «При погіршенні погодних умов кількість техніки може бути збільшена. Всього маємо 544 одиниці спецтехніки», - додали у Київавтодорі.

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    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)
    Тисячі тонн солі й піску: як у вихідні в Києві боролися з ожеледицею (фото)

    Нагадаємо, в суботу, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко зібрав на нараду керівників районів та комунальних служб столиці та доручив терміново прибрати місто від наслідків негоди. «Ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті. Тим більш, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово!»- підкреслив Віталій Кличко. 

    За минулі вихідні в Києві через ожеледицю травмувалося 1369 осіб.

    Синоптики попередили, що протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)

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    Теги: Київ дороги Київавтодор негода
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