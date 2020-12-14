На Київщині Ford влетів у КамАЗ: є постраждалі (фото)

До ліквідації наслідків ДТП залучалися рятувальники

У понеділок, 14 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин поблизу с. Поташня. Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 09:19, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці рятувальниками було встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля Ford Transit із вантажівкою КамАЗ.

Рятувальники деблокували за допомогою гідравлічного інструменту та транспортували потерпілого водія автомобіля Ford до карети швидкої допомоги.

Також працівниками ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання було проведено відключення акумуляторної батареї автомобіля.

У результаті ДТП травмовано громадянина 1996 року народження, якого госпіталізовано до Бородянської центральної районної лікарні.

Як повідомлялося, у вихідні на автодорозі Київ-Знам’янка в Обухівському районі сталося зіткнення двох автомобілів Renault та ВАЗ. Внаслідок ДТП загинули 46-річний водій авто ВАЗ і його 14-річний пасажир.