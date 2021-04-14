Близько 100 клієнтів «Вінницягазу» здійснили реконструкцію мереж цього року

У 2020 році послугу реконструкції довірили АТ «Вінницягаз» 730 споживачів блакитного палива

З початку року АТ «Вінницягаз» надав послуги з реконструкції газових мереж майже 100 клієнтам. До кінця року компанія планує виконати до 1000 замовлень й пропонує споживачам скористатися комплексною послугою, звернувшись до 104.ua Клієнтського простору.

Послуга реконструкції мереж – це складний комплекс робіт. Реконструкція проводиться, якщо споживачу необхідно змінити місце розташування газових мереж, газового лічильника, котла чи колонки, замінити старе газове обладнання на нове, встановити додаткові газові прилади чи демонтувати існуючі.

Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, розробку проекту, припинення газопостачання на період проведення робіт, демонтаж існуючих та монтаж нових елементів мережі. Далі потрібно перевірити реконструйовану мережу на міцність, герметичність, прийняти в експлуатацію і здійснити пуск газу.

Клієнти АТ «Вінницягаз» мають можливість отримати послугу комплексно. Для цього споживачу потрібно звернутися до центру обслуговування – 104.ua Клієнтський простір.

У 2020 році послугу реконструкції довірили АТ «Вінницягаз» 730 споживачів блакитного палива. Виконання комплексної послуги реконструкції дозволяє споживачу заощадити час та кошти.

«Персональні менеджери у 104.ua Клієнтському просторі супроводжують клієнтів від подачі заяви до пуску газу на об’єкт. Контролюють усі етапи виконання робіт, надають консультації та допомагають оформити усі необхідні документи, інформують клієнта про стан виконання робіт. Допомагають підібрати газове обладнання відповідно до проекту газопостачання та потреб споживача. У них одразу можна замовити необхідне газове обладнання, послуги з його встановлення та сервісного обслуговування» - пояснює директор з капітального будівництва АТ «Вінницягаз» Микола Яременко.

Клієнту потрібно лише один раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору із заявою на реконстукцію, надати пакет документів і чекати виконання робіт. Вартість реконструкції в кожному випадку різна, залежить від обсягу та характеру робіт, які потрібно виконати споживачу.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.