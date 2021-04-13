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    Сім років війни: наразі на Вінниччині 18 300 учасників бойових дій

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    Серед тих, кому пощастило вижити в Іловайську, вінничанин Іван Ребар - Сім років війни: наразі на Вінниччині 18 300 учасників бойових дій
    Серед тих, кому пощастило вижити в Іловайську, вінничанин Іван Ребар
    Фото Суспільне

    За цей час в зоні АТО/ООС загинуло 268 людей

    14 квітня сім років тому в Україні оголосили про початок антитерористичної операції без введення воєнного стану із залученням Збройних сил України. Наразі серед учасників бойових дій 18 300 вінничан, 773 інвалідів АТО. За 7 років війни померло 268 людей. Таку статистику озвучив Андрій Грачов начальник відділу допомоги учасникам АТО, ООС вінницької ОДА, повідомляє «Суспільне».

    Серед тих, кому пощастило вижити після сумних подій в Іловайську, вінничанин Іван Ребар. Він пройшов «Майдан» із першого до останнього дня, спробував боронити Крим, а потім із перших днів формування батальйону «Донбас» із квітня 2014-го пішов захищати Україну.

    «Приїхав додому, посадив картоплю. На наступний день хлопці дзвонять, «Ваня батальйон Донбас формується в Києві з майданівців». Я це почув, друзі допомогли зібрати волонтерську допомогу. Жінці сказав що ввечері приїду додому. Поїхав і не повернувся. Потім подзвонив до неї і сказав аби приїжджала на присягу», – розповів Іван Ребар.

    Війна для Івана Ребара закінчилась у День незалежності 2014-го. Йому пощастило вижити в Іловайську. Каже, аби не товариш, який 400 метрів протягнув його на собі, так і залишився б в тому полі на Донеччині.

    «Я бачив свою смерть на власні очі. Четверо ДНРівців в упор стріляли. 24 серпня, на День незалежності, мене поранили. Коли всі раділи і хлопали – мене пораненим на ношах виносили», – згадує воїн.

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    Теги: АТО Донбас війна смерть Андрій Грачов Вінниччина
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