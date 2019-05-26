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    На вулиці Маяковського завалили відходами струмок

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    На вулиці Маяковського завалили відходами струмок

    У Вінниці сміття і будівельними відходами завалили струмок

    У Вінниці муніципальні правоохоронці виявили, як умисно завалили землею струмок по вулиці Маяковського.

    Про це повідомляє прес-служба Муніципальної варти міста Вінниця.

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    На вулиці Маяковського завалили відходами струмок
    На вулиці Маяковського завалили відходами струмок

    «Днями працівники Муніципальної варти склали протокол про адміністративне правопорушення за ст 152 КУпАП на громадянку за те, що під час проведення робіт на земельній ділянці по вул. Маяковського умисно звалила землю та будівельне сміття насипом на прибережно захисну смугу та в струмок Безіменний, у такий спосіб повністю перекривши русло цього струмка», - йдеться у повідомлені.

    Джерело: vinnitsa.info

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