Боротьба з корупцією на Вінниччині: 200 осіб притягнуто до відповідальності

Завдяки прокурорам Вінниччини, у сфері запобігання корупції, до адміністративної та дисциплінарної відповідальності притягнено 200 осіб

Прокуратурою Вінницької області здійснюється систематичний аналіз стану у сфері запобігання корупції з метою попередження корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у публічній сфері суспільних відносин.

«Упродовж 8 місяців 2019 року за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, під час розгляду судом протоколів за участі прокурорів Вінниччини до відповідальності у виді штрафів притягнуто 143 правопорушника, з яких 124 особи притягнуто до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю, тобто за несвоєчасне подання електронних декларацій або повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, та 19 – за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», - йдеться у повідомленні.

також у правоохоронному відомстві зазначили, що з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, органами прокуратури Вінницької області внесено 59 подань, за результатами розгляду яких 57 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, а також вжито додаткових заходів щодо недопущення у подальшому порушень, зазначених у поданнях.