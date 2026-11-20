В одному з ліцеїв Жмеринського району під час заняття в тирі 15-річний учень випадково вистрелив в однокласницю з пневматичної гвинтівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Подія сталася 19 листопада вдень в тирі одного з ліцеїв Жмеринського району. Попередньо встановлено, що 15-річний учень 10 класу отримав від учителя пневматичну гвинтівку. Під час перезаряджання хлопець випадково здійснив постріл у напрямку мішені, однак куля влучила у ділянку грудної клітини його однокласниці коли та поверталась після закріплення цілі», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, неповнолітня була госпіталізована. Наразі її стан стабільний, загрози життю немає.

За цим фактом Жмеринським райвідділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) та проводяться першочергові слідчі дії. Усі обставини інциденту наразі встановлюються.

Раніше в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника.