У Вінниці хочуть зробити кругову розв’язку і розвантажити вулиці від автомобілів
У міському бюджеті шукатимуть кошти на реконструкцію та облаштування «кругу»
У Вінниці перехрестя вулиць Оводова та Князів Коріатовичів, що поблизу Староміського мосту, вважається одним з найбільш перевантажених ділянок вуличної мережі. У Генпланах міста передбачалося зробити там мостову чи кругову розв’язку, повідомляє NaПарижі.
Як зазначають в КП «Агенція просторового розвитку», на її замовлення компанія «Урбан Прогрес» провела моделювання реорганізації цього перехрестя з влаштуванням саморегульованої кругової розв'язки.
Автори ідеї вивчення питання переконані, що на відміну від площі Гагаріна, де круговий рух неможливо застосувати через наявність трамваю, «круг» у діаметрі
Результати моделювання показують, що відносно дешева реконструкція перехрестя збільшить його пропускну здатність на 30% у порівнянні з існуючим світлофорним регулюванням.
«Існуюча геометрія проїзної частини дозволяє розмістити круговий острівець без капітальних втручань. Планується, що до кінця березня перехрестя буде реорганізовано в тестовому режимі», – вказується у повідомленні агенції.
Якщо тест на практиці доведе ефективність кругового руху на перехресті перед Староміським мостом, це рішення візьмуть у розробку. Тобто у міському бюджеті шукатимуть кошти на реконструкцію та облаштування «кругу».
Нагадаємо, на трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок.