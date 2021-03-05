У Вінниці хочуть зробити кругову розв’язку і розвантажити вулиці від автомобілів

Результати моделювання показують, що відносно дешева реконструкція перехрестя збільшить його пропускну здатність на 30%

У міському бюджеті шукатимуть кошти на реконструкцію та облаштування «кругу»

У Вінниці перехрестя вулиць Оводова та Князів Коріатовичів, що поблизу Староміського мосту, вважається одним з найбільш перевантажених ділянок вуличної мережі. У Генпланах міста передбачалося зробити там мостову чи кругову розв’язку, повідомляє NaПарижі.

Як зазначають в КП «Агенція просторового розвитку», на її замовлення компанія «Урбан Прогрес» провела моделювання реорганізації цього перехрестя з влаштуванням саморегульованої кругової розв'язки.

Автори ідеї вивчення питання переконані, що на відміну від площі Гагаріна, де круговий рух неможливо застосувати через наявність трамваю, «круг» у діаметрі 4 метри на Коріатовичів-Оводова за попередніми оцінками є оптимальним рішенням. Передбачається лише знесення МАФу.

Результати моделювання показують, що відносно дешева реконструкція перехрестя збільшить його пропускну здатність на 30% у порівнянні з існуючим світлофорним регулюванням.

«Існуюча геометрія проїзної частини дозволяє розмістити круговий острівець без капітальних втручань. Планується, що до кінця березня перехрестя буде реорганізовано в тестовому режимі», – вказується у повідомленні агенції.

Якщо тест на практиці доведе ефективність кругового руху на перехресті перед Староміським мостом, це рішення візьмуть у розробку. Тобто у міському бюджеті шукатимуть кошти на реконструкцію та облаштування «кругу».

Нагадаємо, на трасі під Києвом розпочалося будівництво двох розв’язок.